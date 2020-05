Ab Montag kehren auch die Volksschüler und Schüler der Unterstufen zurück in die Schule, in zwei Wochen dann auch die restlichen Schüler. Grünen-Gemeinderätin Manuela Wutte stellt nun einen Antrag zur Vermeidung voller Öffis.

Wie die WOCHE bereits berichtete, sind seitens der Holding Graz keine expliziten Sicherheitsmaßnahmen in Bus und Bim für die zweite und dritte Schulöffnungsphase geplant. Man können nicht abschätzen, wie eng es in den Öffis wird, heißt es seitens der Holding. Um Menschenansammlungen jedoch zu meiden und eine mögliche zweite Welle zu verhindern, bringt Gemeinderätin Manuela Wutte von den Grazer Grünen beim morgigen Gemeinderat zur Staffelung des Unterrichtsbeginns nun einen Antrag ein.

Nicht nachvollziehbar



Unverständlich ist es für Wutte vor allem, dass zwar die Klassengröße halbiert wurde, jedoch nicht an einen Staffelung der Unterrichtszeiten gedacht wurde, um besonders in den Ballungsräumen volle Öffis zu vermeiden. Geht es nach Wutte, soll Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner mit den Grazer Schulen sowie den zuständigen Stellen auf Landes- und Bundesebene das Gespräch zu suchen und eine Staffelung der Unterrichtszeiten anregen.

"Wir scheinen die kritische Zeit der Corona-Pandemie überstanden zu haben, nach und nach kehrt wieder Normalität in unseren Alltag ein. Die Gefahr einer zweiten Infektionswelle ist aber noch nicht gebannt. Deswegen sollten in allen Lebensbereichen Menschenansammlungen vermieden werden", so Wutte.