Ein Links-Bündnis hat in Graz, zur Gegendemo ,,Solidarisch durch die Kriese*n" aufgerufen!

Die ersten Kundgebungen haben um 17:00 Uhr, am Mariahilferplatz stattgefunden. Danach bewegten sich die Teilnehmer*innen der Kundgebung, über den Lendkai und die Erzherzog-Johann-Brücke, durch die Murgasse, zum Hauptplatz.

Die große Menschenmenge schob sich nach zwei kurzen Ansprachen am Hauptplatz, durch die Herrengasse, Hans-Sachs-Gasse, Bürgergasse, Hofgasse zum Freiheitsplatz. Beim Schauspielhaus am Freiheitsplatz, folgte die Schlusskundgebung der Demo.

Themen waren ,,Die Spaltung unserer Gesellschaft" und ,,Armut und Reichtum" durch die Corona-Pandemie, weiters ,,Distance Learning & Schule" und die ,,Psychische Verfassung der Jugend", mehr ,,Interesse für die Jugend und mehr Förderungen", auch ,,Kurzarbeit & Jobverlust" der Studierenden, Kunstschaffenden, Gastwirte, usw.

Auch wurde die ungerechte Verteilung vom COVID-19-Impfstoff thematisiert und die Auswirkungen des Klimawandels.

Die Kundgebungen sind sehr friedlich verlaufen, es ist in den Abendstunden zu Verkehrsbehinderungen in der Grazer Innenstadt gekommen.