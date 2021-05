Graz feiert heuer zehn Jahre "City of Design". Die neue Initiative soll Grazer Kreativköpfe zukunftsfit machen.



Zehn Jahre lang schon darf sich die Murmetropole "City of Design" nennen. Damit zählt Graz offiziell zu den 40 Metropolen der besonders zukunftsorientierten Zentren in Sachen Design und Kreativwirtschaft.



Grazer Kreativwirtschaft in Zahlen

Das wirkt sich auch positiv auf die Wirtschaft aus: In den letzten zehn Jahren verzeichneten Unternehmen aus der Grazer Kreativwirtschaft eine Steigerung der Wertschöpfung von über 60 Prozent. Zudem arbeiten um 37 Prozent mehr Personen im Kreativbereich, die Zahl der Unternehmen selbst hat sich im letzten Jahrzehnt um ein Viertel erhöht. Damit sind heute rund 15 Prozent aller Grazer Unternehmen in der Kreativwirtschaft tätig.

Kompetenzwerkstatt in der City of Design



Als Teil des "UNESCO Creative Cities Network" setzt die Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz den Fokus weiterhin auf die Förderung des kreativen Geschehens. So wird ab Juli eine neue Initiative starten, wie Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) verrät: „Als ,UNESCO City of Design' nimmt die Kreativwirtschaft in unserer Stadt eine ganz besondere Rolle ein. Das spiegelt sich zum einen in Aktionen und Events wider, wie beispielsweise dem Designmonat Graz, der gerade in vollem Gange ist. Zum anderen unterstützen wir als Stadt Graz die Kreativwirtschaft mit gezielten Förderungen und Angeboten. Das neue Format der ‚Kompetenzwerkstatt‘ vermittelt praxisorientierte Tipps, die Grazer Kreative direkt anwenden können.“

In regelmäßigen Abständen bietet die Wirtschaftsabteilung der Stadt Graz Beratungseinheiten für Kreativköpfe an (Details siehe Infobox). Damit soll sichergestellt werden, dass Graz weiterhin eine Vorreiterrolle in Sachen Design und Kreativwirtschaft einnimmt. Graz war immerhin nach Berlin und St. Etienne die dritte europäische Stadt, die sich "City of Design" nennen durfte.

Details zur Kompetenzwerkstatt