So gewann das Vibes-Team als Fitnessdienstleister den Regionalitätspreis.



"Wir haben die allerbeste Community, die es gibt", schwebt Katrin Nerad, Geschäftsführerin des Regionaliätspreis-Vorjahressiegers Vibes, immer noch auf Wolke sieben: "Der Regionalitätspreis der WOCHE ist eine gute Sache. Es werden Unternehmen, die einen Mehrwert für die Region schaffen, oft aber keine mediale Präsenz haben, vor den Vorhang geholt. Es ist wahnsinnig motivierend, für die viele Arbeit, die wir als Vibes-Team investiert haben, den Regionalitätspreis zu gewinnen, und es tut wahnsinnig gut, eine so tolle Auszeichnung zu bekommen."

450 Programme



Das Vibes ist jedoch kein herkömmliches Fitnessstudio. Nachhaltig Menschen in der Region fit halten, tut es aber allenfalls: "Wir bieten als Fitnessdienstleister betreutes Training an. Jede Einheit wird von einem Trainer geleitet", so Nerad, die ergänzt: "Trotz dieser schwierigen Zeit konnten wir das Vibes-Frischluft-Pavillon ins Leben rufen und bieten weiterhin 450 Fitnessprogramme pro Woche an. Wir sind unserem Team und unseren Mitgliedern sehr dankbar dafür und sind stolz, dass Graz so eine große Fitness-Community hat." Übrigens, Interessierte können ein kostenloses Probetraining absolvieren oder bis Ende August die Sommeraktion nutzen.

Weitere Infos: www.vibes-fitness.at