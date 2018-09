Masterplan schon umgesetzt

12.09.2018, 05:30 Uhr

An der Praxis-NMS der Pädagogischen Hochschule sind Tablets seit 2017 Teil des Alltags.

Während auf Bundesebene noch Masterpläne geschmiedet werden, um die Digitalisierung im Bildungssektor am Vorbild Singapur voranzutreiben, ist die Nutzung von Tablets an der Praxis-NMS der Pädagogischen Hochschule Steiermark in Graz bereits seit dem Schuljahr 2017/2018 gang und gäbe."Gerade für Kinder und Jugendliche, die sich täglich Wissen aneignen und dabei ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, birgt dieser Schritt enormes Potenzial. Die Praxis-NMS geht neue Wege und wir freuen uns, unterstützen zu können", so Gernot Pagger, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Steiermark, mit deren Unterstützung die nötigen technischen Voraussetzungen geschaffen wurden.

Für die Studierenden der Pädagogischen Hochschule sind Medienpädagogik und digitale Kompetenz somit schon jetzt zentrale Schwerpunkte ihrer Ausbildung, wobei Schüler, Lehrer und Eltern gleichermaßen von den Vorteilen der Digitalisierung profitieren. Die Schüler der Flexi-Klassen erledigen ihre Arbeiten auf Tablets – sogar Gedichte werden in die Sprachrekorder-App ihres Tablets gesprochen und an den Lehrer gesandt. Lernfortschritte und -erfolge werden dann auf Moodle mit ihnen, ihren Eltern und Lehrern geteilt. Auf diese Art und Weise soll sich bei allen Beteiligten der Umgang mit digitalen Medien verbessern.Die Flexi-Klassen der Praxis-NMS haben ihren Namen von einem weiteren, einzigartigen Konzept: Die Schüler haben für die ersten beiden Schulstufen bis zu drei Jahre Zeit. Die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch werden in Modulen in wechselnden Gruppen unterrichtet. Erst wenn all diese Module positiv abgeschlossen wurden, ist auch ein Aufsteigen in die siebte Schulstufe möglich.