Valentinstag: Liebe liegt bei Steirern in der Luft

14.02.2018, 07:30 Uhr

Aktuelle Zahlen von Parship zeigen die Liebesvorlieben der Steirer.

Heute ist Valentinstag, der Tag der Liebenden: Die Partneragentur Parship hat zu Jahresbeginn aktuelle Zahlen rund um die Liebe der Österreicher veröffentlicht. Eine Studie belegt demnach, dass bereits jeder Dritte seinen Partner im Internet kennenlernt. 62 Prozent der heimischen Singles wünschen sich einen Partner, aber nur jeder Zehnte ist aktiv auf der Suche. „Die Sehnsucht nach Zweisamkeit ist bei den meisten Singles stark vorhanden. Dennoch scheint es für manche eine Hürde zu sein, den ersten Schritt zu machen", erläutert Caroline Erb, Psychologin bei Parship.at.

So ticken die Steirer

Gemeinsame Aktivitäten

Aktuell sind 26 Prozent der Steirer Singles. In der von Parship durchgeführten Studie gaben 22 Prozent der Steirer an, am liebsten rund um die Uhr Zeit mit ihrem Partner verbringen zu wollen. 67 Prozent sind trotz Partner auch gerne alleine oder mit Freunden unterwegs. Die befragten Personen nannten unter anderem, dass unterschiedliche Hobbys (66 Prozent), Treffen mit Familie und Freunden (54 Prozent), getrennte Finanzen (55 Prozent) oder getrenntes Verreisen (16 Prozent) für sie in Ordnung wären. Flirts mit Fremden sind allerdings nur für vier Prozent okay, eine Fernbeziehung für drei Prozent der Befragten.Auf die Frage nach gemeinsamen Aktivitäten in einer durchschnittlichen Woche nannten 74 Prozent Sex, gefolgt von Fernsehen mit 70 Prozent und dem gemeinsamen Abendessen mit 67 Prozent. Gemeinsam Frühstücken zählt für 63 Prozent zur Routine, gemeinsames Sporteln aber nur für 24 Prozent der Befragten.Wenn es mit der Partnerschaft etwas werden soll, empfiehlt Psychologin Caroline Erb für das erste Date klassische Locations wie ein Kaffeehaus und Restaurant oder einen Spaziergang. In diesem Sinne: Auf die Liebe!