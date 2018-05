WOCHE-Ämter-Check, Teil 9 (Bau- und Anlagenbehörde): Zuerst wird beraten, dann gebaut

02.05.2018, 05:00 Uhr

Im bereits neunten Teil des großen WOCHE-Ämter-Checks wurde nach baulichen

Regelungen gefragt.



Umfangreiches Amt



Bessere Beschilderung



Gute Beratung



Das Fazit

Graz wächst und wächst und es wird eifrig gebaut. Doch wohin wendet man sich eigentlich, wenn man eine Frage zu seinem Bauvorhaben hat? An den Europaplatz 20! Neben dem Hauptbahnhof befindet sich in dem Gebäude nämlich die Bau- und Anlagenbehörde der Stadt, die diesmal zum Objekt des WOCHE-Mystery-Shopping wurde (siehe Infobox unten).Ob es sich um Fragen zu gewerblichen Betriebsanlagen handelt (darunter fallen etwa Bäderhygienegesetz, Prostitutionsgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz) oder um Bauverordnungen, um das Ansuchen von Veranstaltungen oder Bekanntmachungen, das Amt im neunten Teil des WOCHE-Checks hat umfangreiche Aufgaben zu bewältigen. Doch waren unsere Tester mit ihren Anliegen auch zufrieden nach der Beratung vor Ort?"Eine bessere Beschilderung wäre sicher notwenidg, insbesondere in den Gängen", lautet ein Ergebnis aus dem Test.Nachdem die Erreichbarkeit zwar gut sei, mussten sich die Tester im Amt erst zurechtfinden. So wurde bemängelt, dass der Wartebereich nicht einladend sei und auch die Sitzmöglichkeiten begrenzt. Ebenso fehlt ein Anmeldesystem. "Nach Betreten des Gebäudes war ich verwirrt, und konnte auch mit Hilfe der Infotafeln nicht herausfinden, wohin ich mit meinem Anliegen gehen sollte."Während das Rundherum also für Verwirrung sorgte, war man in der Auskunft sehr bemüht. Gefragt wurde nach der Errichtung eines Carports, eines Zauns und Swimmingpools. "Meine Fragen wurden sehr ausführlich beantwortet und auf mein Nachfragen wurde höflich reagiert."Die Beratung war gut und hilfreich, jedoch müsste das Amt an seinem inneren Charme, seinem Infosystem und Wartebereich arbeiten.

Testergebnis

nach dem Schulnotensystem

2,32,81,11,61,8bedeutet, dass Beobachter als Testkäufer in Einrichtungen – in diesem Fall Grazer Ämter – geschickt werden und diese prüfen. Was passiert, wenn ich meine Uhr am Fundamt suche, am Bauamt eine Genehmigung einholen will oder eine Förderung im Sozialamt beantragen will? Die WOCHE Graz liefert seit acht Wochen das Ergebnis zu einem der zehn getesteten Grazer Ämter. Nach Teil 9 (siehe oben) steht nächste WOCHE das letzte Amt aus. Es wurden je vier Checks an zehn Grazer Ämtern vom Marktforschungsinstitut m(Research für die WOCHE durchgeführt.