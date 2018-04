WOCHE Ämter-Check – Teil 8 (Jugend und Familie): Eine Beratung zum Verlieben

25.04.2018, 04:00 Uhr

Freundlich und sehr kompetent: Das Service im Amt für Jugend und Familie wird im großen WOCHE-Check von den Testern gelobt.



Erster Eindruck: Freundlich

Eltern- und Familienberatung, psychologischer Dienst, Kostenzuschüsse, Unterbringung bei Pflege- oder Adoptiveltern, Unterhaltsvereinbarungen, Jugendschutz – dies sind noch lang nicht alle Themen, die das Amt für Jugend und Familie behandelt.Im großen WOCHE Ämter-Check, in dem zehn städtische Ämter von jeweils vier Testpersonen untersucht wurden (Kriterienliste und Testergebnisse: siehe unten), war diesmal das Amt in der Kaiserfeldgasse 25 dran. Das gestellte Anliegen: Erkundigung zu Ferienprogrammen für Kinder und deren Förderung.Das Amtsgebäude war für die meisten Testpersonen nicht schwer zu finden, liegt es doch mitten in der Grazer Innenstadt. "Bei der Infostelle im Amt erhält man rasch und kompetent Auskunft", sagt eine Testperson. "Ich wurde gleich beim Eingang sehr freundlich gegrüßt und nach meinem Anliegen gefragt", so ein anderer Proband.

Verbesserungswünsche

Das Fazit

Tetnoten

Die Parkplatzsituation wurde von den Testern kritisiert. Allerdings liegt das Amt nicht unweit vom Öffi-Knotenpunkt Jakominiplatz sowie dem Hauptplatz entfernt. Wer mit Auto, Rad oder Öffis seinen Weg zum Amt gefunden hat, der steht drinnen laut den WOCHE-Testern vor einer unübersichtlichen Beschilderung. Auch ein Anmeldesystem fehlt. "Ein Nummernautomat wäre gut. Die Beratungsräumlichkeiten könnte man offener und farbenfroher gestalten."Das Personal wurde im WOCHE-Check äußerst positiv erwähnt: "Oft ist es in einem Amt ja der Fall, dass man nur von besitmmten Mitarbeitern eine Auskunft erhält. Im Amt für Jugend und Familie hatte ich das Gefühl, dass alle Mitarbeiter über ausreichende Kenntnisse verfügen, um Anfragen schnell und unkompliziert beantworten zu können." Die Beratungszeiten könne man laut Testern noch auf ab 7 Uhr früh ausweiten.nach dem Schulnotensystem:2,32,11,11,01,5