Wings for Life World Run 2017-GÄNSEHAUT FEELING PUR!

08.05.2017, 22:48 Uhr

war wiederhaben Weltweit mitgemacht,haben sich angemeldet und sind für den guten Zeck gelaufen oder mit dem Rollstuhl gefahren.: Der Lauf, bei dem alle Teilnehmer das Ziel erreichen.Derist ein globaler Charity-Lauf und wirklich für jeden geeignet. Der Lauf findet jährlich an einem Tag an verschiedenen Event Locations auf der ganzen Welt statt. Der Startschuss fällt überall zur exakt gleichen Uhrzeit, heuer um 11:00 UTC – also 13.00 Ortszeit in Österreich. Egal ob es an der Event Location Tag oder Nacht ist, die Sonne scheint oder es regnet- du startest gemeinsam mit der ganzen Welt in ein großartiges Erlebnis und das löst ein wahresaus!Wie lange und wie weit du laufen möchtest, entscheidest du ganz alleine.Eine fixe Distanz wie bei einem Marathon gibt es nämlich nicht. Stattdessen laufen alle Teilnehmer vor dem sogenannten Catcher Car – der beweglichen Ziellinie – davon. Dieses startet eine halbe Stunde nach den Läufern und erhöht in festgelegten Intervallen seine Geschwindigkeit. Manche Teilnehmer werden schon nach wenigen Kilometern von der beweglichen Ziellinie überholt - und sind damit die ersten, die ihre großartige Leistung feiern dürfen. Der oder die Teilnehmer/in, die weltweit als letzte eingeholt werden, sind dieHeuer war das bei den Damen die großartige Läuferin(POL) die inin Chilefür den guten Zweck gelaufen ist.Für die Herren alsfuhr(SWE) inden Vereinten Arabischen Emiratenbis ihn daseinholte. Das sind mehr als zwei Marathons.Obwohl der- laufen für diejenigen, die selbst nicht können-steht, beteiligen sich immer mehr Rollstuhlfahrer an diesem Lauf und hoffen, dass man mit diesem Lauf wieder ein Stück näher an derkommt.Mit der Teilnahme an diesem Lauf unterstützt jeder die Wissenschaftler, die an einer Heilung für Querschnittslähmung arbeiten. Denn 100% aller Startgelder und Spenden fliesen in wichtige Forschungsprojekte zur Heilung des verletzten Rückenmarks. Das ist möglich, weil die administrativen Kosten sowohl vonals auch des Events von der Firmagetragen werden.Schauspieler, Ausdauerathleten, Sport-Weltmeister und Formel-1-Fahrer laufen beimgemeinsam mit allen anderen Läufern demdavon. Manche haben ein eigenes Team gegründet, weil sie ihre Leidenschaft für das Laufen und dieses globale Event mit so vielen Menschen wie möglich teilen möchten.

Haben auch Sie jetzt Lust bekommen, beim nächstenmitzumachen, amfindet dieserwieder statt. Informieren und Anmelden können Sie sich unter: