Karrierecoaching mit Doria Pfob: Ein bisschen Job-Mut tut gut

Pfob: "Traumjobs lassen sich verwirklichen, man muss nur dranbleiben."

Kein Dienst nach Vorschrift

Schon in der Schule beginnt es, wir werden auf Fehler aufmerksam gemacht und der Kreislauf beginnt. "Wir schauen immer dorthin, wo Probleme sind, das wirft uns zurück und treibt uns nicht voran", sagt Doria Pfob. Diese Woche gibt der Karrierecoach allgemeine Tipps, wie man auf dem rechten Job-Weg bleibt."Warum glauben wir, dass man mit 50 keinen Job mehr kriegt oder dass Kinder einen an der Karriere hindern?", fragt Pfob. "Das sind übernommene Ängste der Gesellschaft." Der Mensch ist konfrontationsscheu und passt sich lieber an. "Im Beruf machen so immer mehr lediglich Dienst nach Vorschrift. Darunter leiden Mitarbeiter, die keinen Sinn sehen, und Arbeitgeber wegen mangelnder Innovation." Nur einen Job zu haben, egal, ob Spaß, Bezahlung oder Wertschätzung fehlen, kann zu einem Teufelskreislauf führen. "Daraus muss man aussteigen."

Träume verfolgen

Zweifeln trotzen

Wer einen Traumjob umsetzen will, muss an sich selbst glauben, Mut haben und nicht zuhören, wenn die Umgebung zweifelt. "Lassen Sie sich nicht einreden, dass Sie nicht gut genug sind. Traumjob-Karrieren sind trotz aller Umstände möglich. Den Beatles hat man nachgesagt, dass ihre Musik nicht den Zeitgeist trifft. Walt Disney war nicht kreativ genug. Meg Ryan hatte Angst, vor Publikum zu sprechen. An diesen Beispielen sollten wir uns orientieren, nicht an jenen, die uns kleinreden", sagt Pfob."Sollten Sie wieder einmal Zweifel bekommen, stellen Sie sich einfach die Frage: ,Kann ich mir zu 100 Prozent sicher sein, dass meine Idee nicht möglich ist?‘ Wenn Sie das nicht bejahen können, ist das schon ein guter Start. Dann heißt es nur noch dranbleiben."Wollen auch Sie sich kostenlos coachen lassen? Dann schicken SIe ein Mail mit Ihrer persönlichen Jobfrage an verena.schaupp@woche.at (Stichwort Karrierecoach). Es gibt jede Woche einen Termin mit Doria Pfob.Karrierecoach, Uni-Lektorin, Rednerin und Marketingberaterin"HerzensMarken – Im Überfluss gefragt sein", "Der KarriereBestseller – Dein Traumjob ist kein Zufall"Bewerbern zeigen, wie sie für Arbeitgeber unwiderstehlich werden und Unternehmen, wie man die Herzen der Kunden gewinnt