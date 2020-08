Fürstenfelder Wasserbiennale 2020/21: Nach der Mariainsel in der Feistritz erhält "Yahoos Garden" mit dem Marmorsilo in der Baumgasse eine weitere Plattform für Kunstinterventionen.

Mit der Eröffnung des von Künstlerin Nicole Krenn gestalteten Marmorsilos in der Fürstenfelder Baumgasse wurde die Wasserbiennale 2020/21 fortgesetzt. Initiator Günther Pedrotti konnte dazu auch den designierten Kulturreferenten Gregor Sommer, den 2. Vizebürgermeister Harald Peindl, Tourismusvorsitzenden Markus Jahn sowie zahlreiche Gemeinderäte und als Eröffnungsrednerin Elisabeth Fiedler, Chefkuratorin des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark, begrüßen.

"Aus Beton wurde Marmor. Es geht bei diesem zwar kleinen, aber für die Region typischen Silo um Archivierung und eine neue Geschichtserzählung. Dieser Turm soll künftig zum Wahrzeichen für Fürstenfeld werden", erläuterte Fiedler. Angedacht sei, so führte Pedrotti aus, ebenso, wie die Mariainsel, den rosa Silo zum Ausgangspunkt weiterer Kunstperformances zu machen. Der Zusammenhang zwischen Stein und dem für die Interventionen der Biennale maßgeblichen Element Wasser sei, dass auch in den Tiefen der Flüsse Gesteinsablagerungen und Geröll zu finden sind.