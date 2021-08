Verein Naturpark Pöllauer Tal, der Tourismusverband und Naturpark-Gastgeber haben sich einer gemeinsamen Mission verschrieben: der Erhalt der Biodiversität im Naturpark Pöllauer Tal. Vor kurzem wurde dazu ein eigener Imagefilm veröffentlicht.

PÖLLAU. Eine besonders hohe Biodiversität weisen die Wiesen und Wälder des Naturparks Pöllauer Tal auf. Mehr als 450 Tier- und über 920 verschiedene Pflanzenarten finden sich hier.

Seit Jahren setzt sich der Verein Naturpark Pöllauer Tal gemeinsam mit dem Tourismusverband und Nächtigungsbetriebe für den Erhalt der Biodiversität ein. Nun wurde diese Zusammenarbeit zum Erhalt der Artenvielfalt im Naturpark Pöllauer Tal vor den Vorhang, oder besser gesagt, vor die Kamera geholt. Im 15 minütigen Filmes kommen neben den Nächtigungsbetrieben und Vertretern des Naturpark Pöllauer Tal, auch Biodiversitätsexpertin Johanna Alm´asy zu Wort.

Schützen durch nützen

"Die geschützte Kulturlandschaft des Pöllauer Tals mit seinen historischen und traditionellen Streuobstwiesen und gehört zu den „Hotspots der Biodiversität", betont Almásy im Film. Hier gelte das Motto "Schützen durch Nützen", denn nur durch Nutzung könne man diese Hotspots erhalten. "Ziel des Film ist es den Mehrwert der Biodiversität für Einheimische und Gäste zu vermitteln und die besonderen Leistungen der Betriebe für den Erhalt der wertvollen Kulturlandschaft sichtbar zu machen", erklärt Christine Schwetz vom Naturpark Pöllauer Tal.

Denn so seien gerade die Naturpark-Gastgeber wichtige Botschafter der Naturpark-Philosophie und Partner für den Naturschutz. Vom Urlaub am Bauernhof, über einen grünen Ausblick in die Naturlandschaft bis zum Biodiversitäts-Menü - im Naturpark Pöllauer Tal kommen Naturliebhaber voll auf ihre Kosten und mit der breiten Palette an Naturparkprodukten natürlich auch auf den Geschmack.

Naturpark Gastgeber haben eine Mission

Die Naturpark-Gastgeber, als eine Angebotsgruppe von Vermietern im Naturpark Pöllauer Tal, sind qualitätsgeprüfte Betriebe, die Sie mit regionalen und saisonalen Naturpark-Spezialitäten verwöhnen. Authentisches Wohnen in Naturpark-Zimmern, umfangreiche Informationen über Natur, Kultur und Geschichte des Naturparks Pöllauer Tal und vieles mehr gehören zu den Standards jedes Naturpark-Gastgebers.

Die Naturpark-Gastgeber:

Hotel-Restaurant Grüne Au

Retter Bio-Natur-Ressort

Hotel Waldhof Muhr

JUFA Hotel Pöllau Bio Landerlebnis

Gasthof Restaurant Hubmann

Pension Cäcilia

Postl´s Hirschbirnhof

„Beim Öllerbauer“

Naturparkbauernhof Pöltl

Hier geht´ s zum Imagefilm:

