Nachdem der Beethovenabend im Vorjahr anlässlich des 250. Geburtstages des Komponisten Ludwig van Beethoven wegen Corona nicht stattfinden konnte, durfte die Stubenberger Büchereileiterin Lisbeth Scherr heuer zahlreiche Gäste im Gemeindesaal in Stubenberg zu diesem Leckerbissen klassischer Musik begrüßen. Prof. Dr. Harald Haslmayr, ein gebürtiger Hartberger und einer der vielseitigsten Köpfe der heimischen Geistes- und Kulturwissenschaft, wies in seiner Einführung auf die Besonderheiten der 6. Symphonie Beethovens hin, sodass man einen neuen Hörgenuss erfahren konnte. Prof. Josef Hofer begleitete die Einführung mit einigen Passagen aus Beethovens 6. Symphonie am Klavier, ehe den Besuchern das von Carlos Kleiber dirigierte Tondokument von Beethovens 6. Symphonie präsentiert wurde. Mit fruchtbringenden Gesprächen, einer schmackhaften oststeirischen Jause und gutem Wein ließ man den Beethovenabend im Gemeindesaal von Stubenberg ausklingen.