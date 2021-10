Der Gemeinderat von Stubenberg hat in seiner Sitzung vom 10. Juli 2020 einstimmig beschlossen, Medizinalrat Reinhard Fürtinger und Medizinalrat Harald Moser für ihr verdienstvolles Wirken für die Bevölkerung den Ehrenring der Gemeinde Stubenberg zu verleihen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die feierliche Überreichung der Ehrenringe erst kürzlich im Rahmen einer Festsitzung im Stubenberger Gemeindesaal statt. Dazu konnte Bgm. Alexander Allmer neben den beiden Ehrenringträgern und ihren Familien auch Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer und den Gemeindevorstand und Gemeinderat begrüßen.

Der Bürgermeister ließ in seiner Ansprache die Lebensläufe der beiden Ärzte Revue passieren und hob deren besondere Verdienste für das Wohl der Bevölkerung hervor. Die Überreichung der Ehrenringe nahmen schließlich die Mitglieder des Gemeindevorstandes mit Unterstützung von BH Wiesenhofer, vor. Medizinalrat Reinhard Fürtinger betreibt seit April 1993 seine Zahnarztordination in Stubenberg, Medizinalrat Harald Moser eröffnete im April 1994 seine Praxis für Allgemeinmedizin in Stubenberg.