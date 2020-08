HARTBERG. Einer langjährigen Tradition folgend gratulierten Nachbarn, Freunde und Vertreter der Vereine des Hartberger Ortsteiles Ring Gemeinderat Joachim Kummer mit einem Baum – diesmal einer rund 25 Meter hohen Tanne – zur Wahl zum neuen Ortsvorsteher. Beim Einschlagen der Befestigungspfosten stellten auch Bgm. Marcus Martschitsch sowie die Gemeinderäte Josef Fink und Paul Klingenstein ihre Kraft unter Beweis. Joachim Kummer will künftig das „Sprachrohr der Ringviertler“ in der Gemeinde sein und sich mit voller Kraft für die Anliegen der Bewohner am Ring einsetzen. Sein Dank galt Bgm. Marcus Martschitsch für das in ihn gesetzte Vertrauen und dem langjährigen Ortsvorsteher Josef Lind für die Unterstützung. Gespendet wurde der Baum von Manfred Kielnhofer, einem Nachbarn von Joachim Kummer.