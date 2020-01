Mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ wurde im Ilzer Gemeinderat der Budgetvoranschlag beschlossen.

Bei der Präsentation des Budgetvoranschlags 2020 in der letzten Sitzung des Ilzer Gemeinderats vor dem Jahreswechsel bedankte sich Bürgermeister Rupert Fleischhacker zunächst beim Team des Marktgemeindeamts, welches diesmal bei der Erstellung aufgrund der Umstellung auf das neue System der Doppik vor besondere Herausforderungen gestellt wurde. Der solide Finanzrahmen, der auch aufgrund der hohen Kommunalsteuereinnahmen am Wirtschaftsstandort die Finanzierung von Großprojekten wie aktuell der Revitalisierung des Zentrums mit Neubau von Musikschule und Musikerheim ermöglicht, weist im Ergebnisvoranschlag einen geringen Negativ-Saldo von 48.300 Euro aus. Im Finanzierungsvoranschlag schlägt sich aufgrund der kostenintensiven Baumaßnahmen im Ortskern ein negativer Saldo von 1.943.800 Euro zu Buche, der über den Vermögenshaushalt mit einem positiven Saldo von 1.943.800 Euro ausgeglichen wird. Das Gesamtbudget beläuft sich auf 14,66 Millionen Euro, zusätzlich zur laufenden Gebarung sind Investitionen von 4.43 Millionen geplant. Darin sind auch die wichtigsten Straßensanierungen sowie die Parkflächengestaltung in unmittelbarer Nähe des Marktgemeindeamts enthalten.

"Wir haben den Bürgerinnen und Bürgern der Marktgemeinde gegenüber eine hohe Verantwortung. Eine sparsame Erstellung des Budgets war mir ganz besonders wichtig, denn im neuen Jahr kommen hohe Ausgaben für das Ilzer Zentrum auf uns zu", sprach Fleischhacker davon, dass es erforderlich gewesen sei, die entsprechenden Prioritäten im Haushaltsjahr 2020 zu setzen.

Kritik kam wenig überraschend von der Opposition. Seitens der Gemeindeliste forderte der 2. Vizebürgermeister August Friedheim als Grundvorausetzung für die Zustimmung seiner zum Voranschlag zusätzliche Maßnahmen um rund 400.00 Euro, wie den Zubau von Kabinen beim Sportplatz in Nestelbach in das Budget aufzunehmen.

Gemeindekassier Klaus Konrad hielt dagegen, dass derzeit kein Geld über sei: "Derzeit ist es wichtiger, die Darlehen zu verringern als Gelder auszugeben, bevor wir diese eingenommen haben", so Klaus Konrad. Mit 11 zu 9 Stimmen wurde der Voranschlag schließlich angenommen.