Kinderkrippe Neudau: Mit prominenten Gästen und Vertretern der bauausführenden Unternehmen wurde die Dachgleiche gefeiert. Im September soll die moderne Betreuungseinrichtung ihren Betrieb aufnehmen.

Nach dem Baustart Anfang April nimmt die Kinderkrippe Neudau konkrete Formen an und lässt bereits erahnen, dass die mit viel Holz, Glas und offenen Flächen gestaltete neue Kinderbetreuungsstätte ab September eine Wohlfühloase für die allerjüngsten Bewohner der Marktgemeinde sein wird. Zur Feier der Dachgleiche konnte Landtagsabgeordneter Bürgermeister Wolfgang Dolesch auch die zuständige Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, seine Gemeindevorstände, Baumeister Günter Gollner und Projektleiter Markus Gaugl vom Plankreis Hartberg sowie Mitarbeiter der bauausführenden Unternehmen begrüßen.

Wichtig auch für junge Mütter

Die Neudauer Kindergartenkinder bereiteten den geladenen Gästen mit einem Begrüßungslied einen herzlichen Empfang. Wolfgang Dolesch zeigte sich auf das Bildungsangebot in der Marktgemeinde, insbesondere die elementare Bildung, stolz und bezeichnete den Kinderkrippenbau als Meilenstein für Neudau. Dieser könne nun nach Verzögerungen zügig - auch dank Förderungen und Bedarfszuweisungen des Landes - umgesetzt werden.

"Ich befürworte jede Errichtung einer Kinderbetreuungsstätte. Damit wird Frauen ermöglicht, leichter in ihren Beruf und ein unabhängiges Erwerbsleben zurückzukehren", freute sich Juliane Bogner-Strauß auf die baldige Eröffnung. Für Anton Lang ist die Unterstützung von Bauprojekten in Gemeinden maßgeblich für die Weiterentwicklung der steirischen Regionen. "Diese Dachgleiche bedeutet, dass etwas für die Zukunft geschieht", so der Landeshauptmannstellvertreter. Den Gleichenspruch sprach Alexander Zechner von der Firma Kulmer Bau.