HARTL. Hunderte Wanderer folgten der Einladung des Wanderclubs Hartl, der wie jedes Jahr am ersten September-Sonntag zur traditionellen Wanderung einlud. Auf einer rund 9 Kilometer langen Strecke, „gespickt“ mit zwei Labestationen, konnten einige unbekannte, aber wunderschöne Plätze im Gemeindegebiet kennengelernt werden. Unter Einhaltung strengster Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen wurde im Anschluss im Hof des Gemeindezentrums zu einem geselligen Ausklang bei Schnitzel, Kotelett, Spritzer, Sturm und Co. geladen. „Der rege Zustrom zu unserer Wanderung zeigt, dass es gerade in herausfordernden Zeiten wichtig ist, für die Gemeinschaft aktiv zu sein“, so Wanderclub-Obmann Martin Koch und Bgm. Hermann Grassl. Dank gilt allen freiwilligen Helfern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.