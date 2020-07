Viele neue Gesichter in der Gemeinde Pöllauberg

Klare Verhältnisse herrschen nach der Gemeinderatswahl in der Gemeinde Pöllauberg. Die ÖVP stellt 14 der insgesamt 15 Gemeinderäte, die SPÖ ist mit einem Mandatar im Gemeindeparlament vertreten. Unter dem Vorsitz von Josef Schirnhofer wurde Gerald Klein Bürgermeister gewählt, Vizebürgermeisterin ist ab sofort Theresia Heil, Gemeindekassier Andreas Schweighofer (alle ÖVP); alle Wahlen waren einstimmig. Klein wird sein Amt als Volksbürgermeister ausüben, für ihn wird Johann Mauerhofer in den Gemeinderat nachrücken. Schwerpunkte für die kommenden Jahre sind die Schaffung von Bauland, die Sicherung der Trinkwasserversorgung, die Dorferneuerung und die Sanierung der Gemeindestraßen. Unter den ersten Gratulanten war auch LAbg. Hubert Lang, der betonte, dass das Wohl der Bevölkerung immer an erster Stelle stehen muss.