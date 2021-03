Bärlauch im Schnee

Ein herrlicher Duft lag in der Au nahe der Schiffsmühle Mureck in der Luft. Perfekt für einen Spaziergang am Sonntag Vormittag mit meiner Liebsten. Der Winter zeigte nochmals sein Gesicht, doch die Sonne erwärmte den Waldboden und so konnte der Bärlauch durch die Schneedecke durchblicken und den wunderbaren Duft von Frühling verbreiten.

Das leise plätschern der Mur mit ihrer schönen Naturlandschaft machten das Bärlauchpflücken zu einem reinen Vergnügen.