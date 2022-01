Lafnitz spielte perfekt mit

Weil der TSV Egger Glas Hartberg und die WSG Wattens als Testspielgegner für den SV Licht Loidl Lafnitz und Red Bull Salzburg aus fielen, luden die Mozartstädter die Oststeirer zu einem Test. Obwohl die "Bullen" mit 3:0 siegten, war der neue Lafnitzer Sportdirektor Hermann Kopitsch zufrieden. "Es gelang uns perfekt mitzuspielen, obwohl Red Bull in voller Besetzung auf trat. Bei einem Lattenschuss hatten wir auch ein wenig Pech", so Kopitsch. Lafnitz empfängt am Freitag, 4. Februar, um 17.30 Uhr in Vorau Pinkafeld zum nächsten Vorbereitungsspiel.