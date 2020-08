Am Samstag, 22. August gehen im Veranstaltungszentrum Ottendorf die Landesmeisterschaften im Kraftdreikampf und Bankdrücken über die Bühne.

Es ist wieder soweit: Muskelpakete aus der ganzen Steiermark versammeln sich am kommenden Samstag wieder in Ottendorf an der Rittschein. Wenn am Samstag, 22. August die Steirische Landesmeisterschaft im Kratfdreikampf und Bankdrücken über die Bühne geht, wird im Veranstaltungszentrum wieder gestemmt was das Zeug hält. Bis zu 260 Kilo waren es im letzten Jahr. Und auch heuer sollen wieder zahlreiche Landesrekorde purzeln. Ausgerichtet wird die Landesmeisterschaft wieder vom Ottendorfer Verein "FC Schwermetall", um Obmann Bürgermeister Ewald Deimel. Los geht es um 9 Uhr mit dem Bankdrücken. Ab 10.30 Uhr folgen Kreuzheben und Kniebeugen.

Das "VZO" in Ottendorf wird zur Kraftkammer