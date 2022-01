Nächstes Highlight für die Stocksportlerin vom ESV Vornholz ist die WM in Italien.



RADENTHEIN/WENIGZELL. In Radenthein/Kärnten fanden die Staatsmeisterschafzen 2022 in den Eisstock-Zielbewerben statt. Bei den Damen gab es den erwarteten Favoritensieg für die Wenigzellerin Simone Steiner. Die 7-fache Weltmeisterin ist seit Marchtrenk 2018 bei den Staatsmeisterschafen auf Platz 1 programmiert. Mit Runden von 167, 179 und 172 gelang der 26-jährigen Steirerin bei den diesjährigen Meisterschafen 516 Punkte und ein Rundenschnitt von 172 Punkten. Auf den weiteren Rängen folgten die erst 22-jährige Julia Omelko aus Kärnten und Susanne Sohm-Armellini aus Oberösterreich. Absolutes Saisonhighlight für Steiner ist jetzt die Weltmeisterschaft von 22. bis 27. Februar in Ritten/Südtirol.

Simone Steiner (Mitte) mit der zweitplatzierten Julia Omelko (l.) und Susanne Sohm-Armellini (3.).

Foto: Fabian Bleier

Simone Steiner: „Ich freue mich natürlich über die Goldmedaille und bin grundsätzlich mit meiner Performance zufrieden. Heute habe ich meine Routine bei den beiden letzten Versuchen ausspielen können. Für die WM am Ritten bin ich top motiviert, da hab ich eine Scharte auszubessern: 2016 gelang es mir nicht, ins Finale einzuziehen. Ich liege in der Wertung mit sieben Weltmeistertiteln derzeit gleich auf mit unserer Präsidentin Silvia Tschiltsch. Ein zusätzlicher Motivationsschub mit einem weiteren Titel an ihr vorbeizuziehen.“

Je siebenmal Weltmeister: Simone Steiner (r.) und BÖE-Präsidentin Silvia Tschiltsch.

Foto: Fabian Bleier

Nicht nach Wunsch verlief die Staatsmeisterschaft für Stefan Schirnhofer aus Hartl. In der Einzelwertung wurde er nur 20.; da war der dritte Platz mit dem Team Steiermark nur ein kleiner Trost.

