In gemeinsamer Stärke die Ziele erreichen

04.05.2017, 09:46 Uhr

Bgm. Werner Gutzwar wurde einstimmig als Stadtparteiobmann der ÖVP Fürstenfeld bestätigt.

Beim Stadtparteitag der ÖVP Fürstenfeld stand die Neuwahl des gesamten Vorstands sowie der Obleute der Teilorganisationen auf dem Programm. Stadtparteiobmann Bgm. Werner Gutzwar begrüßte zum Parteitag im Grabher-Haus neben 149 Delegierten auch ÖVP-Kubobmann und Bezirksparteiobmann Reinhold Lopatka sowie Landtagspräsident a.D. Prof. Franz Majcen. "Wir haben gute und engagierte Leute in allen politischen Gremien, in den Bünden, im Gemeinde- und im Stadtrat. Viele unserer insgesamt über 1.000 Mitglieder sind in verschiedensten gesellschaftlichen Einrichtungen, in den Vereinen und Interessensvertretungen ehrenamtlich und mit vollem Einsatz aktiv", zeigte sich Gutzwar in seinem Eingangsstatement stolz auf die Fürstenfelder ÖVP-Gemeinschaft.Beim Urnengang erhielt Gutzwar als Stadtparteiobmann die Zustimung aller Delegierten. Der weitere Vorstand mit den Stellvertretern Franz Jost, Johann Rath, Christian Sommerbauer und Thomas Zügner wurde in einem offenen Wahldurchgang ebenfalls einstimmig gewählt. Werner Gutzwar dankte für das in ihn gesetzte Vertrauen.„Wir alle gemeinsam nehmen unsere Aufgaben ernst, wir sind vor Ort und hören zu. Wir ergreifen Chancen und arbeiten an der Weiterentwicklung unserer Gemeinde", gab Gutzwar den Slogan der Gemeinderatswahl 2015, "Gemeinsam für alle das Beste", auch als Devise für die zukünftige Arbeit aus.