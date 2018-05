Optimistisch in die Zukunft

06.05.2018, 17:09 Uhr

Die Naturparkarena Pöllauberg bot den passenden Rahmen für den Steirische Landesbäuerinnentag 2018.

Mit einem Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche Pöllauberg, zelebriert von Pfarrer Roger Ibounigg, nahm der Landesbäuerinnentag 2018 einen feierlichen Auftakt; im Anschluss wurde zum Festakt in die Naturparkarena geladen. Landesbäuerin Auguste Maier freute sich dazu neben mehr als 450 Teilnehmerinnen unter anderem Landesrat Johann Seitinger, LWK Steiermark-Präsident Franz Titschenbacher und Vizepräsidentin Maria Pein, Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann, LAbg. Hubert Lang, Kammerobmann Johann Reisinger und Hausherrn Bgm. Johann Weiglhofer als Ehrengäste begrüßen zu können.

Das Netzwerk pflegen

Gemeinsam stark sein

„Neben den vielen beruflichen und privaten Herausforderungen auf unseren Höfen, ist es notwendig sich einmal eine Auszeit zu nehmen, um gemeinsam zu feiern und das Netzwerk der Bäuerinnen zu pflegen“, so Landesbäuerin Auguste Maier in ihrem Eröffnungsstatement. Die Landesbäuerin hält das Netzwerk der Bäuerinnen mit ihren 12 Bezirks- und hunderten Orts- und Gemeindebäuerinnen zusammen. Neben der Präsentation der Arbeitsschwerpunkte der Bäuerinnenorganisation Steiermark stand die Unterzeichnung der Charta für partnerschaftliche Interessenvertretung durch die Obmänner zweier oststeirischer Maschinenringe im Mittelpunkt. Damit gingen sie die Verpflichtung ein, in ihren Gremien auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen zu achten.„Die Gemeinschaft und der große Zusammenhalt geben Stärke und Kraft“, betonte auch Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann in ihren Grußworten, die unter dem Motto „Bäuerinnen – Echt. Verbindend. Beweglich.“ standen. Mehr als 40 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe sind mittlerweile in weiblicher Hand. „Die steirischen Bäuerinnen entwickeln nicht nur die landwirtschaftlichen Betriebe weiter, sie sind auch Botschafterinnen für unsere Lebensmittel und stellen ein wichtiges Bindeglied zum Konsumenten dar", so Landesrat Johann Seitinger.Der Höhepunkt der Veranstaltung war das Festreferat von Sabine Asgodom, einer deutschen Bestsellerautorin und Managementtrainerin, die den Bäuerinnen gute Tipps und Hinweise gab, wie das Leben „wild und unersättlich“ gelebt werden kann. Musikalisch umrahmt wurde der Landesbäuerinnentag von der Volksmusikgruppe „Steirische Streich“.