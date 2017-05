Riesen Erfolg für Lehrling der H2O-Hoteltherme

04.05.2017, 17:08 Uhr

Aus allen neun Bundesländern traten jeweils 9 Lehrlinge an, davon wurden in den Kategorien Koch, Service und HGA die Medaillen Gold, Silber und Bronze vergeben. Dabei hat die Steiermark das erste Mal seit vielen Jahren den Gesamtsieg erzielen können. Geschäftsführer Mag. Christian Rotter sowie Hoteldirektor Curd Castellitz sind unglaublich stolz auf die junge Medaillengewinnerin. Michelle Bohusch selbst hat in den letzten Jahren in Bad Gleichenberg die Berufsschule besucht und freut sich nun auf ihren Lehrabschluss im Sommer 2017.