Wohlfühloase für die Jüngsten

07.10.2017, 16:14 Uhr

Die neue Kinderkrippe in St. Johann in der Haide wurde offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Nach einer Bauzeit von nur sechs Monaten ist die neue Kinderkrippe in St. Johann in der Haide mit Beginn des Kindergartenjahres 2017/18 offiziell in Betrieb gegangen. Bgm. Günter Müller freute sich zur offiziellen Eröffnung und Segnung zahlreiche Ehrengäste, an der Spitze Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer, die LAbg. Wolfgang Dolesch und Hubert Lang sowie Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer, begrüßen zu können.

Standortvorteil

Sein Dank galt allen Beteiligten, die einen Beitrag zum Gelingen dieses ambitionierten Projektes geleistet haben. „Damit können wir in unserer Gemeinde bei Bedarf für Kinder von 0 bis 10 Jahren eine ganztägige Kinderbetreuung anbieten. Ein weiterer wichtiger Beitrag dazu, um St. Johann in der Haide als Wohngemeinde noch attraktiver zu machen“, so Bgm. Müller. Ähnlich LH-Vize Michael Schickhofer, für den das Anbieten einer flächendeckenden Kinderbetreuung zu den zentralen Aufgaben einer verantwortungsvollen Kommunalpolitik zählt.Geleitet wird die neue Kinderkrippe von Diplomkindergartenpädagogin Margit Heiling mit Unterstützung der ausgebildeten Tagesmutter Andrea Schuller, zurzeit werden sechs Kinder betreut. Gesegnet wurde die neue Kinderkrippe von Pfarrer Mario Brandstätter, für die musikalische Umrahmung des Festaktes sorgten Musiker des Musikvereins Schölbing und des Trachtenmusikvereines Unterlungitz.