Aus der Abteillung MUSIC 4 THE MASSES stammt folgender steiler, juvenil gesagt geiler Satz. Rock-Icone Neil Young: " It is better 2 burn out, than it is 2 rust.

Easy cheasy verdeutscht: Lieber am Werk verbrennen, als bürgeröde weiterpennen...

Jeder weiss, was damit gemeint ist. BURN OUT, eigentlich burn down, denn hier wurde & wird schonungslos das eignene Lebenshaus in strapaziöseste Arbeitsdauerglut versetzt, bis das Haus als unsere körperliche Hausung dasteht, wie eine frisch abgefackelte Sozialversicherungsruine. Vorher aber schauen viele Betroffene schon aus traurigen Fenstern, finstersten Hohlaugen, wie die alpenkundlichen Uhus nach dem im Volksmund oft zitierten Waldbrandt.

Was aber bitte ist ein BORE-OUT?

Das wußten wir bis neulich auch noch nicht & schon gar nicht, dass wir das BORE OUT selber haben, wie seitens unseres Tiroler Arbeitsmarktservice durch eine beauftragte sachverständige Gutachterin aus dem Fachbereich der Psychiatrie im schönen Kitzbühel schon im Mai 2019 zur Arbeitsfähigkeit rechtsfreundlicherweise bindend festgegestellt wurde.

Die gute Nachricht: Bis auf dieses BORE-OUT sind wir, also ich der schreibende Dichter-Fürst hier als Prosa-Virtuose im Wissenschaftlichen & Politischen, bis auf dieses Deficit im sozialen Umgang sind wir arbeits- & einsatzfähig wie Clark Kent alias SUPERMAN & hat uns das ojektive & sehr fundierte Gutachten von 16 Seiten (!!!) sehr gefreut, würde Ferdinand der Gütige gesagt haben.

Nun sind wir auf BORA. BORA ist gleichbedeutend mit B.eratung/ O.ffener R.aum/ A.ktivierung & stellt sich im Netz auch als ITWORKS PERSONALSERVIVE unseres AMS dar & zur Verfügung, sodass wir erwarten dürfen, dass in den nächsten Wochen für uns direkt bei konkreten Firmen INTERVENIERT WIRD, wie wir dies selbst für unsere Klienten oder Mandanten vom piratigen Verein TIROLER FÜR TIROLER als politmotivierte Fleissaufgabe im Gut-Menschentum tun, wobei wir selbst freilich eine harte Nuss versinnbildlichen, da wir aus unserer persönlichen Pleite als Unternehmer einen 350.000,- Euro Schulden-Schneeberg (kleines Koka-Gudenus-Späßchen) von gestern, analog zur Strache & Co vor uns herwälzen, was schon diesen bei den Haiderianern suspect & angreifbar erscheinen liess.

Wie einst Strache als ehemaliger Dental-Experte im baldig euroweiten Großreich der Insolvenzia kennen wir selbst die Schmerzen ante BURN-OUT. Noch wissen viele nicht, was ein BORE OUT SYNDROM ist & folgern intuitiv aus ihren bescheidenen Englisch wie sonstigen Kenntnissen außerhalb ihrer Seins-Möglichkeiten & haben wir schon gehört, BORE-OUTS seien jene, denen Arbeiten zu langweilig ist...grins, aber leider wahr, bei unserer Ehr!

Demgegenüber erlösend die Defintion unserer BORA-Krisenmanagerin Maria T. beim Erstgespräch am 24. August 2020, 9 Uhr, s.t., zur Programmaufnahme von diesem AMS-Personalservice in 6020 Innsbruck, Leopoldstrasse 3, Eingang Paterre , die auf unsere Dackelblick-Frage ganz locker sagte:

"BORE OUT ist im Grunde eine Depression, die aus UNTERFORDERUNG entsteht." Wortgetreues Zitat, Ende;

Wow! Schau, Schau...da staunten wir Schoschonen, eigentlich Apachen, wie uns der ex-gemeinderätliche Kollege Winfried Vescoli gerne ob unserer Haartracht gerne als Winnetou auch im Plenum des hohen Hauses selbst markierte, um sich regelmäßig eine Ordnungsruf der einstens als Rede-Moderation schaltend waltenden Frau Bürgermeister Mag. Christine Oppitz-Plörer einzuholen. Da lachten wir selbst mit & gaben der alten "Schmetterhand" Ol Winfried Vesco-Shatterhand geich Konter, denn ein bisschen Spass muss sein, bei allen form-schönen Bürden öffentlich-rechtlicher Würden, ahoi!