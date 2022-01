INNSBRUCK. Neben dem Bergsilvester mit dem Spaziergang durch Licht und dem Seegruben-Feuerwerk gibt es auch eine andere Silvesterbilanz. Brandeinsatz, Ansteig der Rettungs-Notrufe, Sachbeschädigungen und Feinstaubbelastung.

Feuerwehreinsatz

Am 01. 01. 2022, um 00.11 Uhr entfachte sich offensichtlich durch Abfeuern und infolge durch Auftreffen einer Silvesterrakete an der südlichen Außenseite der Hausfassade eines Mehrparteienwohnhauses in Innsbruck auf einer Höhe von ca. 15 Metern in der Nähe des Dachstuhles ein Glimmbrand, welcher nur durch das schnelle Entdecken von Zeugen und der raschen Bekämpfung der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Auf Grund dieses Umstandes entstand an der Außenfassade des Mehrparteienwohnhauses lediglich eine kleine Brandstelle in der Größe von 30 x 20 cm. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Innsbruck (16 Einsatzkräfte und 5 Einsatzkräfte samt Drehleiter).

Rettungs-Notrufe

Die Leitstelle Tirol nimmt landesweit die Notrufe 122 Feuerwehr, 140 Bergrettung und 144 Rettungsdienst entgegen und ist für die Disposition und Einsatzunterstützung aller Einsatzorganisationen (mit Ausnahme der Polizei) im Bundesland Tirol verantwortlich. Ebenso ist die Gesundheitsberatung 1450 in der Leitstelle Tirol integriert. 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitstelle Tirol waren in der Silvesternacht für Tirol im Einsatz. Eine, zum Vorjahr verglichene, strenge Nacht liegt hinter der verstärkten Mann- und Frauschaft. Überwiegend kam es zu Einsätzen aufgrund Alkohol, Sturzgeschehen und Verletzungen durch Feuerwerkskörper. Folgende Einsatzzahlen wurden tirolweit registriert: Zwischen 19 und 5 Uhr wurde die Feuerwehr 34 mal, die Bergrettung 12 mal, der Rettungsdienst 317 mal gerufen. Gesamt wurden in den 540 Minuten 363 Einsätze verzeichnet.

Sachbeschädigungen

Neben den vor allem in Parkanlagen großen Mengen an Müll der verschiedensten Feuerwerkskörper kam es auch zu Sachbeschädigungen im Stadtgebiet. Im O-Dorf wurde ein an der Innallee stehtender Tischtennis mutwillig zerstört.

Feinstaub

Die Messstellen zeigten eine enormen Anstieg der Feinstaubbelastung, der sich entsprechend auf die Sicht in der Stadt ausgewirkt hat.

Feinstaubbelastung in Innsbruck

Innsbruck um 24 Uhr

Innsbruck um 0 Uhr 3 Minuten Richtung Westen

Eingeschränkte Sicht in Innsbruck nach Mitternacht.

