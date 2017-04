150 Jahre Brennerbahn - Ing. Etzel und seine bahnbrechende Leidenschaft

Innsbruck : Tyrolia Buchhandlung |

Er starb mit nur 53 Jahren, so wie er gelebt hatte, in einem Eisenbahnwaggon unterwegs zu einem seiner vielen bahnbrechenden Aufträge. Und er erlebte somit nicht mehr die Fertigstellung seines Pionierprojektes - die Brennerbahn von Innsbruck nach Bozen, die heuer ihren 150. Geburtstag feiern kann. Carl von Etzel war ein genialer Eisenbahningenieur und ein Brückenbauer zwischen Architektur und Bahnbau im wahrsten Sinn des Wortes. Er errichtete das Dianabad in Wien, wo der Donauwalzer uraufgeführt wurde, war für den Ausbau des Eisenbahnnetzes der Donaumonarchie verantwortlich und plante die Zentralbahn in der Schweiz. Zum runden Jubiläum 150 Jahre Brennerbahn präsentieren die Eisenbahn-Experten Angela Jursitzka und Helmut Pawelka nun am 25. April in der Tyrolia Innsbruck in der Maria-Theresien-Straße um 19.30 Uhr ihr neues Buch "Carl von Etzel - Ein Leben für die Eisenbahn.