Doppelt hält besser... – #einfachnäherdran

02.05.2017, 00:30 Uhr

Einfach näher dran und ds zu zweit: Die beiden Regionauten (Leserreporter) Anna und Karl Aldrian teilen ihre Schnappschüsse gerne mit der Community.

Anna und Karl Aldrian2013 (Anna) und 2016 (Karl)Graz-Umgebung, Steiermark"Lebe heute, morgen werden wir weitersehen."Was meinbezirk.at betrifft, ist Anna ihrem Karl ganze drei Jahre voraus. So viel Vorsprung hat die Pensionistin nämlich in ihrem Regionauten-Dasein, bis sie ihren Mann vollends für die Plattform und die Regionauten-Community begeistern konnte. "Uns gefallen die vielen interessanten Beiträge von Gesundheit über Politik bis hin zu den Veranstaltungstipps - und natürlich die herrlichen Bilder aus ganz Österreich", schwärmt das Ehepaar, das sich oft gemeinsam auf die Suche nach Fotomotiven macht, die sie dann auf meinbezirk.at veröffentlichen. Sehr viel Zeit verbringen Anna und Karl auch an ihrem Lieblingsplatzerl, den Murauen in Gössendorf.>> Hier geht es zu einem von Annas Schnappschüssen >> Hier geht es zu einem von Karls Schnappschüssen

#einfachnäherdran mit der Regionauten-Community

Der Austausch mit den anderen Regionauten macht für die beiden Pensionisten den Reiz der Plattform aus: "Wir sehen uns gerne die Bilder anderer Regionauten an und lesen gerne die interessanten Beiträge." Wer auch gerne in die Schönheit der steirischen Natur eintauchen möchte, hat dazu mit den Schnappschüssen von Anna und Karl Aldrian genug Gelegenheit.