Gerhard Woger: Regionaut der ersten Stunde – #einfachnäherdran

21.04.2017, 00:30 Uhr

Entdeckt hat er die Regionauten-Gemeinde in Kärnten, wo man schon zu einem früheren Zeitpunkt Bilder und Berichte hochladen konnte. Sobald die Möglichkeit auch in der Steiermark bestand, war Gerhard Woger einer der ersten Regionauten und ging voller Begeisterung ans Werk.

Gerhard Wogervon Beginn anDeutschlandsberg"In der Ruhe liegt die Kraft"Nach der Begeisterung, die die Beiträge der Kärntner Regionauten bei Gerhard Woger auslösten, beobachtete er die Printgausgabe der WOCHE Deutschlandsberg ganz genau. Sobald auch in der Steiermark der Startschuss erfolgte, war er dabei. "Schon vom ersten Tag an war ich voll fasziniert. Selbst Beiträge zu schreiben, Fotos hochzuladen und dann auch gleich noch Informationen aus erster Hand serviert zu bekommen, das machte mir gleich richtig Spaß", erklärt Gerhard voller Begeisterung. Besonders über Brauchtum und historisches Wissen berichtet er gerne – alles natürlich immer aus seinem Heimatbezirk Deutschlandsberg. "Aber auch Veranstaltungen und die Schönheit der Natur haben es mir angetan. Man braucht nur mit offenen Augen durch die Welt gehen und kann so viel Erzählenswertes entdecken!", meint unser führender Regionaut Woger, der übrigens auch Initiator des " Tags der Regionauten " am 12. Oktober ist.



Der Lieblingsort in seinem Bezirk ist: "Die Wolfgangikirche, ein Ort voller Ruhe und Kraft mit einer wunderbaren Aussicht"

#einfachnäherdran mit der Regionauten-Community

Weitere Regionauten entdecken:

"Mir macht die Community der Regionauten einfach Spaß. Im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken wird hier sehr respektvoll kommuniziert. Besonders gefällt mir auch, dass man jederzeit mit den Betreibern der Seite Kontakt aufnehmen kann." Daher freut er sich auch auf die Regionautentreffen, die er teilweise sogar selbst organsisiert. "Es ist einfach sehr spannend, sich persönlich kennenzulernen und sich auszutauschen", erzählt Gerhard. Wünschen würde er sich, dass in Zukunft noch mehr Regionauten auf meinbezirk.at schreiben und posten würden. Neben seiner Tätigkeit als Regionaut liebt er es aber auch, Woche für Woche die Printversion der WOCHE zu studieren.>> Hier geht's zu Gerhard Wogers Regionauten-Profil Du fotografierst oder schreibst gerne? Vielleicht bist du auch Mitglied in einem Verein und möchtest mehr darüber erzählen? Als Regionaut (Leserreporter) kannst du Neuigkeiten, Veranstaltungen und Fotos aus deiner Umgebung auf meinbezirk.at veröffentlichen. Die Redaktion wählt jede Woche Regionauten-Inhalte aus dem Bezirk aus, die in der jeweiligen Zeitung abgedruckt werden.>> Hier kannst du dich kostenlos registrieren >> Hier gibt's mehr Infos >> Hier findest du weitere Steckbriefe von Regionauten! Redaktion: Christine Seisenbacher