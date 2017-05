Haris Trainingsplan hat heuer Lücken

12.05.2017, 14:50 Uhr

Wir stellen das WOCHE bewegt - Laufteam vor!

Als Geschäftsstellen- und Redaktionsleiter in Voitsberg richtet sich der Trainingsplan von Hari Almer ganz nach den Seitenumfängen der Zeitung. „Wenn ich Zeit finde, dann laufe ich gleich um 7 Uhr früh zirka fünf Kilometer und am Wochenende genieße ich die sechs Kilometer lange Runde im Schlosspark Greißenegg. Ein Mal im Monat geht es rund sieben Kilometer auch bergauf.“ Sein Ziel ist heuer die Teilnahme am Businessmarathon. Nächstes Jahr sollte auch wieder einmal ein Halbmarathon möglich sein.

Das WOCHEbewegt Laufteam:

