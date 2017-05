Sabine läuft am liebsten mit Tochter

11.05.2017, 09:49 Uhr

Wir stellen das WOCHE bewegt - Laufteam vor!

„Ich bin eine Quartalsläuferin“, erklärt Sabine Gollmann, Marketingleiterin der WOCHE Steiermark. „Wenn ich so richtig motiviert bin, laufe ich mehrmals in der Woche. Doch dann mache ich aber auch wieder lange Laufpausen.“ Die liebste Laufzeit ist ihr der Morgen. Vielfach genießt sie dann auch die Zweisamkeit mit ihrer Tochter, mit der sie auch heuer wieder den LadiesRun in Graz bestreitet. Ebenso sind die Teilnahme am Businesslauf in Bruck an der Mur und am 24-Stunden-Lauf in Irdning geplant.

Das WOCHEbewegt Laufteam:

Das WOCHEbewegt Laufteam: * Verena Schaupp* Krausler Alexander* Harald Almer* Andrea Sittinger