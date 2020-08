Was viele bereits befürchtet haben, ist jetzt eingetreten:

Der Krampuslauf von den „The Devils Lebring“ wurde abgesagt. "Wie bereits vorhersehbar müssen auch wir leider unseren Krampuslauf aufgrund von Corona-Virus und diverser Auflagen absagen, jedoch Veranstalten wir unsere alljährliche Maskenausstellung von 26.-27. September im Vereinshaus in Lebring“, so Markus Lechmann, Obmann der The Devils Lebring.