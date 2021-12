Das "Feuerwehrchristkind" Emilia Gersin, bald elf Jahre alt, kommt aus Leutschach an der Weinstraße.

Pünktlich und schnell wie die Feuerwehr: Schon bei ihrer Geburt hatte es die (noch) zehnjährige Emilia Gersin aus Leutschach eilig. Um 00.16 Uhr des 24. Dezember hat sie im LKH Wagna das Licht der Welt erblickt und ist sich seither nicht so ganz sicher, ob das ein Vor- oder Nachteil ist.

11. Geburtstag am 24.12

„Irgendwie ist es schon komisch,“ meint die aufgeweckte Schülerin der 1. Klasse der MS Leutschach etwas frech durch ihre Brille blickend, „einerseits ist zwar an dem Tag genügend Zeit zu feiern, andererseits ist es halt auch irgendwie blöd. Denn eine große Party mit meinen Freunden kann ich wohl am 24. nicht feiern!“

So ist es nun seit Jahren üblich, dass am Vormittag in der größeren Runde Geburtstag und am Abend im engeren Familienkreis dann ganz traditionell das Weihnachtsfest gefeiert wird. Für Mama Carina ist der Tag natürlich besonders stressig, gilt es doch zweimal für ihren Augenstern eine tolle Feier zu organisieren.

Die Frage nach den Geschenken und ob es hier vielleicht auch einen Nachteil gibt, kann Emilia nicht zweifelsfrei beantworten. Sie bekomme schon tolle Geschenke und lasse sich dabei auch heuer wieder gerne überraschen, aber ob es vielleicht nicht doch etwas weniger Geschenke sind als an zwei unabhängigen Festtagen, lässt sie nachdenklich offen: „Das weiß ich echt nicht, muss ich mir mal genau anschauen!“ Wobei sie es ja als großes Geschenk sieht, dass sie mit diesem prominenten Geburtsdatum ja zumindest mit Jesus verwandt sei und das kann ja wirklich nicht jeder von sich behaupten.

Emilia Gersin aus Leutschach ist ein echtes Christkind. Sie feiert am 24. Dezember Geburtstag, heuer ihren elften.

Foto: derWaltl

hochgeladen von Waltraud Fischer

Stolzes Feuerwehrmitglied

Seit dem Vorjahr ist die aufgeweckte junge Dame auch stolzes Mitglied der Jugendfeuerwehr in Leutschach.

Durch die Corona-Einschränkungen mussten zwar viele Aktivitäten verschoben werden, aber mit der Mitgliedschaft bei den Nachwuchs-Florianis hat sie sich einen ganz großen Traum erfüllen können. Und auf Nachfrage, was denn ihr größter Wunsch sei, antwortet sie spontan und selbstlos mit „mehr Mädels bei der Feuerwehr!“. Es müssen also nicht nur die großen Pakete sein, welche Freude bereiten.

Frohe Weihnachten und alles Gute zum Geburtstag!