Der neue BBO-Katalog informiert über Angebote zur Bildungs- und Berufsorientierung in der Region.

Schule, Lehre, Umorientierung, Berufswechsel, Weiterqualifizierung - alle Menschen sind im Laufe ihres Lebens mit vielen Fragen rund um den eigenen Bildungsweg konfrontiert. Die richtige Entscheidung zu treffen, fällt dabei nicht leicht. Unterstützung in der Entscheidungsfindung geben Informations- und Beratungsangebote der Bildungs- und Berufsorientierung (BBO).

Um die Suche zu vereinfachen, haben die regionalen Koordinatorinnen für Bildungs- und Berufsorientierung diese BBO-Angebote in Abstimmung mit dem Land Steiermark in einen umfassenden Katalog zusammengefasst.

„Es war uns wichtig, die Angebote sichtbar zu machen und einen unkomplizierten und kostenfreien Zugang zum gesamten BBO-Angebot in der Region zu schaffen“, betont Kathrin Lendl, Regionale BBO-Koordinatorin der Südweststeiermark.

„Entscheidungen zu Bildung und Beruf gehören mit Sicherheit zu den wichtigsten. Der BBO- Katalog listet alle Angebote auf, bei denen sich die Steirer direkt in ihrer Region Unterstützung zu diesen Entscheidungen holen können. Für die regionale Entwicklung und die ansässigen Betriebe ist es wichtig, dass die Menschen vor Ort Arbeitsplätze finden und einen Beruf ausüben, mit dem sie zufrieden sind und der zu ihren Fähigkeiten passt", sind sich die Landesrätinnen Juliane Bogner-Strauß, Barbara Eibinger-Miedl und Ursula Lackner, die mit ihren Ressorts die Erstellung des BBO-Katalogs unterstützt haben, einig.

Großes Unterstützungsangebot

„Der BBO-Katalog zeigt das große Unterstützungsangebot zu Fragen der Bildungs- und Berufswahl, das in der Steiermark und in den Regionen vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter zur Verfügung steht", zeigt sich NAbg. Bgm. Joachim Schnabel, Regionsvorsitzender der Südweststeiermark, über die Initiative erfreut.

Der BBO-Katalog ist abrufbar unter www.eu-regionalmanagement.at (Geschäftsfeld BBO- Koordination), die Aktualisierung erfolgt zwei Mal jährlich.

Steirische BBO-Woche vom 22. – 26. November 2021, eine online Schwerpunktwoche rund um Bildung, Beruf und Orientierung.

www.bbo-woche.at

