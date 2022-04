Die Mitglieder der FF Heimschuh trafen sich zum gemeinsamen Palmbuschen binden und brachten ihr Gemeinschaftswerk am Sonntag gemeinsam zur Palmweihe auf den Schutzengelberg.

HEIMSCHUH. Als Einstimmung auf das Osterfest traf sich die Feuerwehrjugend von Heimschuh unter der Leitung des Jugendbeauftragten Heribert Mörth und zahlreicher Unterstützung der Eltern zum Palmbuschen binden. Und bald war ein österliches Gemeinschaftwerk geschaffen.

Foto: David Skarget

hochgeladen von Waltraud Fischer

Weihe am Palmsonntag

Bei der Palmweihe in Heimschuh mit Pfarrer Krystian Puszka zog der große Palmbuschen der Feuerwehrjugend alle Blicke auf sich

,,Unsere Jugend ist unsere Zukunft und so halten wir diesen schönen Brauch auch am Leben", betont Heribert Mörth und dankt allen, die einen Beitrag geleistet haben.

