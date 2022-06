Am 25. Juni kam es in Leibnitz zu einem Unfall: Ein 66-jähriger Mann war mit seinem E-Bike unterwegs und stürzte. Dabei verletzte er sich unbestimmten Grades.

LEIBNITZ. Am Nachmittag, gegen 16.35 Uhr, überquerte ein 66-Jährige im Ortsgebiet von Leibnitz mit seinem E-Bike in fahrender Weise die Bundesstraße 67 in östliche Richtung. Als er auf den Geh- und Radweg auffahren wollte, kam der Lenker allerdings zu Sturz und schlug dabei mit dem Kopf auf dem Boden auf.

Foto: panthermedia.net / goldenshrimp

Kein Helm, der schützen konnte



Das ist insofern schlimm, als dass der Mann vor Beginn der Fahrt mit dem Rad nicht auf eine Sicherheitsausrüstung achtetet. Sprich: Der Mann trug keinen Helm. Er verletzte sich unbestimmten Grades. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt vom Roten Kreuz wurde er in das Landeskrankenhaus Wagna eingeliefert, wo er intensivmedizinisch betreut wird.

