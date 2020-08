Nach der Gemeinderatswahl erfolgte in der Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark die konstituierende Sitzung mit einem einstimmigen Votum.

ST. VEIT IN DER SÜDSTEIERMARK. „Das ist ein schönes Zeichen. Mit Michaela Lorber ist auch erstmals eine Frau im Vorstand vertreten“, freut sich Bgm. Gerhard Rohrer. 21 Gemeinderäte gestalten in der 4500 Einwohner zählenden Gemeinde aktiv mit. Seit 1. Jänner 2020 ist bekanntlich auch der Ortsteil Seibersdorf offiziell wieder in die ursprüngliche Heimat eingegliedert. Den Vorstand in der Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark bilden mit Bgm. Gerhard Rohrer (ÖVP) der erste Vizebgm. Georg Pock (ÖVP), der zweite Vizebgm. Harald Schögler (SPÖ), Gemeindekassier August Jöbstl (ÖVP) und Michaela Lorber (ÖVP).

„Die Zusammenarbeit funktioniert in St. Veit über alle Parteigrenzen hinweg hervorragend. Die Parteipolitik hat bei uns nie eine Rolle gespielt. Wir suchen den Konsenz, um Projekte bestmöglich umzusetzen“, ist Bgm. Rohrer froh und betont: „Das gute Klima in der Gemeinde ist mir sehr wichtig. Das fördert die Zusammenarbeit und die Offenheit.“ Mandatsstand: 14 ÖVP, 6 SPÖ, 1 FPÖ.