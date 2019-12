Unser Kater Gino ist bereits seit 4.11.2019 in LAMPERSTÄTTEN vermisst. Nach endlosen Zettel verteilen und suchen fehlt jede Spur. Er ist 1,5 Jahre alt und sein Fell erinnert an einen Feldhasen. Seine Ohren sind auch größer als die der meisten Hauskatzen.

Wenn Sie in der Nähe wohnen kontrollieren Sie bitte mögliche Verstecke, Garagen, Gartenhütten, Regentonnen, Pools... Aber halten Sie bitte auch in den umliegenden Orten ausschau nach ihm, vielleicht hat er sich verlaufen oder ist in ein Auto eingestiegen. Möglicherweise wurde er von jemanden aufgenommen?

Falls jemand weiß was mit ihm passiert ist oder wo er sich jetzt aufhält, bitte melde dich! Er war noch nie davor weg von unserem Grundstück, daher machen wir uns große Sorgen um ihn... Vielen lieben Dank für eure Unterstützung! Wir sind sehr dankbar für jede Hilfe bei der Suche!

Kontakt: 0650/9310192 oder über Tasso +49 (0) 6190/937300 (Suchdienstnummer S2425661)