37 Tagesordnungspunkte umfasst die öffentliche Gemeinderatssitzung in Leibnitz am Donnerstag, dem 7. Juli, in Leibnitz. Höhepunkt bildet die Neuwahl der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters. Beginn ist um 18 Uhr im Kulturzentrum Leibnitz.

LEIBNITZ. Nach 17 Jahren zieht Erfolgsbürgermeister Helmut Leitenberger auf eigenen Wunsch einen politischen Schlussstrich und übergibt bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag offiziell sein Amt.

Das Interesse bei der Sitzung dürfte erwartungsgemäß groß sein. Insgesamt stehen 37 Tagesordnungspunkte an.

Die Tagesordnungspunkte

1.) Bericht Prüfungsausschuss vom 06.07.2022 – Wechsel in der Person des Bürgermeisters gemäß § 86 Absatz 3 Stmk. GemO – Zur Kenntnisnahme

2.) Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters durch den Gemeinderat

3.) Änderung der Benennung und der Wirkungsbereiche von zwei Ausschüssen –

Genehmigung

4.) Wahlen der Mitglieder und der Ersatzmitglieder in Fachausschüsse

1.) Prüfungsausschuss

2.) Fachausschuss für Bauordnung, Raumordnung und Facility Management

3.) Fachausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beteiligungen

4.) Fachausschuss für Stadtentwicklung

5.) Fachausschuss für Verkehrsinfrastruktur und Mobilität

6.) Gemeinderätliche Personalkommission

5.) Wahlen bzw. Entsendungen der Mitglieder in Gremien

1.) Entsendung in den Abfallwirtschaftsverband Leibnitz

2.) Entsendung in den Abwasserverband Leibnitz-Wagna-Kaindorf

3.) Ernennung der Ansprechperson für das Projekt „Fairtrade“

4.) Entsendung in die Marktgemeinde Kaindorf an der Sulm KG

5.) Entsendung in die Stadtgemeinde Leibnitz Stadtentwicklungs-KG

6.) Entsendung in den Sozialhilfeverband der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz

7.) Entsendung in den Österreichischen Städtebund – Arbeitskreis „Behinderten-

freundliche Städte“ – Namhaftmachung Gemeindevertreter

8.) Entsendung der Vertreter der Stadtgemeinde Leibnitz für den Standesamts- und

Staatsbürgerschaftsverband Leibnitz

9.) Entsendung in den Förderungsbeirat der Stadt Leibnitz und der Steier-

märkischen Bank und Sparkassen AG

10.) Entsendung in die Tourismuskommission des Tourismusverbandes

„Südsteiermark“

11.) EntsendungindenVerein„NaturparkSüdsteiermark“

12.) EntsendungindieMitgliederversammlungdesWasserverbandesLaßnitz

13.) EntsendungindieMitgliederversammlungdesWasserverbandesSulm

14.) Ernennung des Projektleiters für das Projekt „Audit – Familienfreundliche

Gemeinde“

15.) Ernennung der Ansprechperson für das Projekt „Gemeinsam stark für Kinder“

16.) Bestellung von Gemeinderatsmitgliedern mit besonderen Aufgaben in die

Arbeitsgruppen beim Projekt Bürgerbeteiligungsprozess „Leibnitz 2030“

17.) Feststellung über Entsendungen gemäß Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 i.d.g.F. bzw. jeweiligen Statuten (Gesellschaftsverträgen) – Kenntnis-

nahme

1.) Entsendung in den Beirat der Leibnitzerfeld Wasserversorgung

Ges.m.b.H.

2.) Entsendung in die Generalversammlung der Leibnitzerfeld Wasserver-

sorgung Ges.m.b.H.

3.) Entsendung in die Generalversammlung der PRO LEIBNITZ Parkplatz-

Errichtungs- und Verwaltungs-GmbH.

4.) Entsendung in den Regionalverband Südweststeiermark

6.) Genehmigung der Verhandlungsschrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 19.05.2022 – 3/2022

7.) Sporthalle Leibnitz GmbH – Genehmigungen

a) Jahresabschluss zum 31.10.2021

b) Umlaufbeschluss (Jahresabschluss zum 31.10.2021, Verwendung des Bilanz-

ergebnisses 2020/2021, Entlastung der Geschäftsführer, Bestätigung gemäß § 36

Absatz 2 GmbHG)

8.) Schulstartgeld für Schulanfänger – Auszahlung für das Schuljahr 2022/2023 –

Genehmigung

9.) Privatkindergarten Piccolo – Erhöhung der bestehenden Subvention pro Leibnitzer

Kind – Genehmigung

10.) SommerKinderKunstHochschule–Genehmigungen

a) Gewährung einer Subvention

b) Kostenlose Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten

11.) Projekt „Klimaticket“ – Umbenennung in Projekt „Leibnitz-Ticket“ – Genehmigung

12.) KindergartenKaindorfanderSulm–AnkaufeinesSpeisetransportbehälters–Firma

Rechberger Ges.m.b.H. – Auftragsvergabe

13.) Franz-Koringer-Musikschule der Stadt Leibnitz – Tarifordnung 2022/2023 gemäß

Richtlinien des Landes Steiermark – Genehmigung

14.) Vereinsbusse der Stadtgemeinde Leibnitz – Instandhaltung von Fahrzeugen – Umschichtung Haushaltsstelle – Genehmigung

15.) Baukostenzuschuss 2022 (Förderung) – Gastgewerbliche Betriebe Prasser KG – Neuerrichtung eines Steges in den Sulmsee – Genehmigung

16.) Subvention 2022 – Verein „Leibnitz KULT. – Verein für kulturelle Nahversorgung“ – Anschaffung einer Tonanlage – Genehmigung

17.) Subvention 2022 – „Leibnitzer Gesangsverein 1846 – Stimmig“ – Bestandsjubiläum „175 + 1 Kein bisschen Leise“ am 25.06.2022 – Genehmigung

18.) Leibnitzer Genussfest am 15.10.2022 – Organisation und Veranstaltung durch die Stadtgemeinde Leibnitz – Genehmigung

19.) Sportanlage Kaindorf an der Sulm – Projektentwicklung Studie Standortvergleich – Firma Planconsort ZT GmbH – Auftragsvergabe – Änderung Bedeckungsbeschluss – Genehmigung

20.) Leibnitz radelt für die Ukraine – Kostenbeteiligung durch Spendenerhöhung – Änderung Bedeckungsbeschluss – Genehmigung

21.) Bildungsmesse Leibnitz „Check your Future!“ 2022 – Durchführungs- und Kostengenehmigung

22.) Stadtgemeinde Leibnitz Stadtentwicklungs-KG – WAVE – Jugendzentrum Leibnitz – Projekt Naturpark Altenmarkt – Grundsatzbeschluss

23.) MarktgemeindeKaindorfanderSulmKG–NaturparkzentrumGrottenhof–Ankauf eines Rasenmähtraktors – Firma Lagerhaus Gleinstätten-Ehrenhausen-Wies eGen.m.b.H. – Genehmigung

24.) Abschluss eines Mietvertrages ab 01.09.2022 mit den Vermietern Frau Christa Villefort und Miteigentümer Herrn Erwin Rösel-Gartler – Mietobjekt Augasse 46 – Zwecks Bereitstellung für den Singkreis Kaindorf an der Sulm (conCHORdare) – Genehmigung

25.) Flächenwidmungsplanänderung „Waiker“, Verfahrensfall 1.26, Grundstück 1487/2 KG Leibnitz – Endbeschluss

26.) Flächenwidmungsplanänderung „Fötsch“, Grundstücke 68/1 und 68/3 je KG Seggauberg – Beratung und Beschlussfassung

27.) Grundinanspruchnahmen für Aufgrabebewilligungen des öffentlichen Gutes – Grundsatzbeschluss für Genehmigung und Vollzug – Konkretisierung Gemeinde- ratsbeschluss vom 19.10.2015 – Genehmigung

28.) Hauptplatz Leibnitz – Bereich Objekt Nr. 19 – Gebührenpflichtige Kurzparkzone – Sondernutzung Parkplatz für Arzt – Beratung und Beschlussfassung

29.) Schillergassenordseitig–VerordnungeinernichtgebührenpflichtigenKurzparkzone im Bereich der Häuser Nr. 4 bis 8 – Erweiterung – Genehmigung

30.) SailergasseundSteinschadenstraße–Gehsteig–ÜbernahmeinsöffentlicheGutder Grundstücke 210/27 und 210/28 je KG Kaindorf an der Sulm, gemäß Auszug aus der Katastralmappe vom 10.12.2021 – Hemmung des Gemeinderatsbeschlusses vom 05.07.2021 und Neubeschluss – Genehmigungen

a) Aufhebung Gemeinderatsbeschluss vom 05.07.2021 – TOP 51. a, b und c

b) Abtretungsvertrag – Firma Kohlbacher GmbH

c) Übernahme ins öffentliche Gut

d) Widmung als Gemeindestraße – Verordnung

31.) Breitbandausbau – A1 Telekom Austria AG – Aufgrabungsbewilligung und Einräumung Leitungsrecht für die Verlegung von Lichtwellenleiterkabeln, Stromanschlusskabeln, Rohren und für das Aufstellen und Anbinden von Vermittlungseinrichtungen („Verteilerkästen“) – Öffentliches Gut – Grundstücke 295/3, 1652/1, 1657/1, 1658/1 je KG Leibnitz, Grundstücke 334/2, 336, 337, 347, 348 je KG Schönegg, Grundstücke 46/1, 137, 143, 156 je KG Altenmarkt, Grundstücke 649/1, 651/1, 655/1, 656/2, 657, 662/3, 664, 676 je KG Seggauberg, Grundstücke 210/1, 213/1, 214/1 je KG Rettenbach; Gemeindegrundstücke – Grundstücke 58, 126/7 je KG Seggauberg – Vereinbarung – Genehmigung

32.) Glasfaserausbau(FTTH)–A1TelekomAustriaAG–Aufgrabungsbewilligungund Einräumung Leitungsrecht für die Verlegung von Rohren und Kabeln und die Errichtung eines Gehäuses („Verteilerkasten“) – Öffentliches Gut – Grundstück 1639 KG Leibnitz, Gemeindegrundstücke – Grundstücke 39/7 und 52/37 je KG Leibnitz – Vereinbarung – Genehmigung

33.) UmsetzungverkehrstechnischerMaßnahmenimGemeindegebietderStadtgemeinde Leibnitz – Anträge Herr Dietmar Barabasch – Beratung und Beschlussfassung

34.) Franz-Koringer-Musikschule Leibnitz – Neubau – Ausschreibung Baumeister- arbeiten – Widerruf – Genehmigungen

a) Widerruf gemäß Bundesvergabegesetz 2018 i.d.g.F.

b) Mitteilung der Widerrufsentscheidung gemäß Bundesvergabegesetz 2018 i.d.g.F.

35.) Franz-Koringer-Musikschule Leibnitz – Neubau – Ausschreibung Stahlbauarbeiten – Widerruf – Genehmigungen

a) Widerruf gemäß Bundesvergabegesetz 2018 i.d.g.F.

b) Mitteilung der Widerrufsentscheidung gemäß Bundesvergabegesetz 2018 i.d.g.F.

36.) Bericht Prüfungsausschuss vom 13.06.2022

37.) Allfälliges

