Wagna: Gelungene Premiere für "Stadionwirbel" im Römerstadion

15.10.2017, 10:49 Uhr

Sport und Benefiz verband nach einer Idee von Stefan Matic der 1. Stadionwirbel in der Marktgemeinde Wagna.

Benefiz-Turnier

Ehrung der Sieger

Musikalisches Finale

Am Samstag, dem 14. Oktober, veranstalteten der Sportverein Flavia Solva in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Wagna sowie dem Jugend- & Sportausschuss von Wagna ein großes Fest für einen guten Zweck im Römerstadion. Der „Stadionwirbel“ war eine Kombination aus 9-Meter-Benefiz-Turnier und Herbstfest.Der „Stadionwirbel“ begann zunächst mit einem 9-Meter-Benefiz-Turnier zugunsten des Sozialfonds der Marktgemeinde Wagna. Dabei ging das Nenngeld in Höhe von € 100,- direkt in den Sozialfonds, der seit Jahren Familien aus der Marktgemeinde Wagna in schwierigen Lebenssituationen unbürokratisch unter die Arme greift.Mitspielen konnte jeder, egal ob Groß oder Klein, Jung oder Alt. Im Vordergrund standen Spaß und die Gemeinschaft.Im großen Finale des Turniers besiegte nach spannendem Penaltyschießen schließlich die Raiffaisenbank Leibnitz das Team von Sport Überbacher aus Leibnitz mit 6:4 Toren. Den 3. Platz sicherte sich die FF Neutillmitsch.Der "Stadionwirbel" ging nach dem 9-Meter-Benefiz-Turnier in der Mehrzweckhalle Wagna zunächst mit der Siegerehrung des Fußballturniers weiter. Die teilnehmenden Teams erhielten Urkunden. Für die drei Erstplatzierten gab es auch Pokale.DJ Pazi heizte anfangs beim musikalischen Finale des ersten "Stadionwirbels" mit zahlreichen Hits die Stimmung in der Mehrzweckhalle Wagna an, ehe dann die Kultband "Egon7" mit ihrer mit Musik für lange Partystimmung unter dem Publikum sorgte.