Weihnachten naht in großen Schritten. Während die einen bereits all ihre Geschenke beisammen haben, beginnt für die anderen die alljährliche vorweihnachtliche Hektik. Die große Frage: Was schenk ich meinen Liebsten heuer bloß zu Weihnachten? Reicht die Zeit, um noch selbst kreativ zu werden, oder heißt es ab ins Einkaufszentrum? Auch für unsere Woche-Redakteure Sarah Konrad und Wolfgang Gaube wird es höchste Zeit, sich etwas einfallen zu lassen.

Kreativ, wenn's denn die Zeit erlaubt

Sarah Konrad: Ich traue mich zu behaupten, dass ich ein recht kreativer Mensch bin – auch was meine Weihnachtsgeschenke betrifft. Mein größter Gegner ist dabei allerdings die Zeit, denn diese wird mit den Jahren gefühlt immer knapper. Um etwa ein Fotoalbum zu gestalten, braucht es schon einiges an Vorbereitung: Fotos aussuchen, ausarbeiten, Album kaufen und dann erst das Gestalten selbst! Natürlich muss es nicht immer etwas Selbstgemachtes sein. Wenn ich weiß, worüber sich jemand wirklich freuen würde, wage ich mich auch ins Getümmel. Zugegeben, ein "gern" wäre an dieser Stelle nicht ganz ehrlich, denn der Vorweihnachtshektik in den Einkaufszentren gehe ich wenn irgendwie möglich lieber aus dem Weg. Aber was tut man nicht alles für seine Lieben (und natürlich für den regionalen Handel)!

Das ist die Frage aller Fragen

Wolfgang Gaube: Ich bewundere jene Menschen, die das ganze Jahr die über mehr oder weniger versteckt geäußerten Wünsche ihrer Umgebung registrieren und ihre Weihnachtsgeschenke daher bereits sehr früh besorgen können. Wer diese Gabe nicht hat, tut sich – wie ich – ein wenig schwer. Ein Geschenk soll ja Freude bereiten und nicht gleich nach dem Auspacken auf Nimmerwiedersehen im Kasten landen. Es soll brauchbar sein und dem Geschmack des Beschenkten entsprechen. So versuche ich, der Liebsten mit gezielten Fragen herauszulocken, was sie sich vom Christkind wünscht. Die Antwort "Ich habe ja schon alles" hilft nicht wirklich weiter. Aber letztlich sorgt ein Geistesblitz für Geschenkideen und hoffentlich für strahlende Augen am Weihnachtsabend.