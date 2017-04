Kontinuität in den ÖVP-Ortsgruppen

27.04.2017, 17:05 Uhr

In Traboch wurde Vizebürgermeister Martin Schuchaneg wieder zum Ortsparteiobmann bestätigt. Seine Stellvertreter sind Christian Toblier, Kurt Mossauer und Franz Hude. Schriftführerin ist Sabine Prettner und als Organisationsreferent fungiert Martin Loschat. Kassier ist Lukas Unger und als Kassaprüferinnen fungieren Irene Meisenbichler und Karin Lagler.

ÖVP Kraubath



ÖVP Kalwang

In Kraubath wurde Bürgermeister Erich Ofner zu 100 Prozent wiedergewählt. Seine Stellvertreter in der Funktionsperiode sind Vizebürgermeister Alfred Maier, Kerstin Roth, Matthias Stebegg, Johanna Cerncic, Franz Poschacher und Robert Schmid. Das Amt des Finanzreferenten hat Robert Friess inne und seine Kassaprüfer sind Roman Wallner und Benedikt Hirn, für die Öffentlichkeitsarbeit ist Birgit Schmid zuständig. Weiters im Vorstand sind Martin Kaplans für die JVP und Wolfgang Stegmann für den Wirtschaftsbund.Auch in Kalwang blieb alles beim Alten. Hier wurde Bürgermeister Mario Angerer wieder als Ortsparteiobmann bestätigt. Thomas Schober ist sein Stellvertreter. Die Funktion zum Kassier hat Claudia Klarmann inne und als Kassaprüfer für diese Funktionsperiode fungieren Günter Aigner und Philip Pils. Für die Organisations- und Öffentlichkeitsarbeit ist Janine Gusterhuber zuständig, Schriftführer ist Kurt Schober und für die Umwelt ist Marco Vidovic tätig.Ein weiterer Höhepunkt war die Auszeichnung von einem ehemaligen Funktionär für "wertvolle Verdienste" rund um die Steirische Volkspartei. Sebastian Schober bekam das Ehrenzeichen in Silber.Bürgermeister Kühberger gratulierte allen gewählten und ausgezeichneten Funktionären recht herzlich.