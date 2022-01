Der Schwede Kristoffer Jakobsen legte die schnellste Fahrt auf der Planai hin und liegt vor dem Italiener Giuliano Razzoli auf Rang eins. Bester Österreicher ist Marco Schwarz auf Platz 14.

SCHLADMING. Wenn das traditionelle Nightrace auf der Planai auf dem Programm steht, dominieren normalerweise Schnee oder Kälte das Geschehen. Bereits beim Damen-Rennen vor 14 Tagen meinte es der Wettergott gut mit den Veranstaltern und auch heute geht der Torlauf bei perfekten äußeren Bedingungen über die Bühne.

Zwischenstand

DIese Verhältnisse konnte der Schwede Kristoffer Jakobsen am besten nutzen. Er führt nach dem ersten Durchgang mit einer Laufzeit von 51,32 Sekunden vor dem Italiener Giuliano Razzoli und den beiden Drittplatzierten Clement Noel und Lucas Braathen. Dahinter klassierten sich Linus Strasser und Loic Meillard auf den Plätzen fünf und sechs.

Österreicher weit zurück



Bester Österreicher ist Marco Schwarz, er weist einen Rückstand von 1,80 Sekunden auf. Manuel Feller liegt bereits 1,95 Sekunden zurück, Fabio Gstrein und Johannes Strolz schieden aus.

In den bisherigen fünf Slaloms gab es fünf verschiedene Sieger. Neben Clement Noel, Sebastian Foss-Solevaag, Lucas Braathen und Dave Ryding zuletzt in Kitzbühel feierte mit Johannes Strolz auch ein Österreicher einen Saisonsieg. Der Nachtslalom von Schladming ist das letzte Weltcup-Rennen vor den Olympischen Spielen in Peking.

Der zweite Durchgang beginnt um 20.45 Uhr.

