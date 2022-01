Die Slowakin Petra Vlhova geht mit einem Vorsprung von 0,27 Sekunden auf die Deutsche Lena Dürr in die Entscheidung (20.45 Uhr). Katharina Liensberger klassierte sich als beste Österreicherin auf Platz acht (+0,79).

SCHLADMING. Nach der coronabedingten Absage in Flachau findet für die Damen erstmals überhaupt ein Weltcup-Slalom am berühmten Planai-Zielhang statt. Mit dem steilen Hang kam Petra Vlhova am besten zurecht. Die Saisondominatorin führt auch den Disziplinen-Weltcup souverän an und könnte diesen bereits heute für sich entscheiden. Dafür reicht der 26-Jährigen ein Platz auf dem Stockerl.

Schladming ist erstmals Gastgeber eines Damen-Nachtslaloms. Zuschauer sind leider keine zugelassen.

Keine Österreicherin im Spitzenfeld



Hinter Vlhova auf Rang zwei liegt Lena Dürr aus Deutschland, Platz drei teilen sich Wendy Holdener (SUI) und Ali Nullmeyer (CAN). Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die in dieser Saison erst einen Slalom-Sieg einfahren konnte, weist als Fünfte einen Rückstand von 0,42 Sekunden auf.

Katharina Liensberger erwischte keinen optimalen Lauf und geht als Achte in den zweiten Durchgang.

Als Achte und damit beste Österreicherin nimmt Katharina Liensberger den zweiten Durchgang in Angriff. Ihr Rückstand auf die Führende Petra Vlhova beträgt 0,79 Sekunden. Knapp dahinter landet Marie-Therese Sporer, sie belegt den elften Platz.

Der zweite Durchgang startet um 20.45 Uhr.