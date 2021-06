„Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben wir wieder Arbeitslosenzahlen wie davor"

Mit Ende Mai wurde bei den Arbeitslosenzahlen im Bezirk Liezen wieder das Niveau vor der Corona-Krise erreicht.

Die Öffnungsschritte im Mai machen sich bereits sehr deutlich am regionalen Arbeitsmarkt bemerkbar. Aktuell sind 1.680 Personen beim AMS gemeldet – ein Rückgang zum Vorjahr um 1.940 Personen und gegenüber dem Mai 2019 ein Minus von 143 Arbeitslosen. „Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben wir wieder Arbeitslosenzahlen wie vor der Pandemie. Die jüngsten Öffnungsschritte und das Fortschreiten der Impfungen haben sich positiv auf die regionalen Arbeitslosenzahlen ausgewirkt und bringen die erhoffte Besserung. Nachdem wir bereits in der Industrie und im Bauwesen in den letzten Wochen eine sehr positive Entwicklung beobachten konnten, hat jetzt auch der Tourismus richtig Fahrt aufgenommen. Alleine im Mai haben 960 Arbeitsaufnahmen stattgefunden, der Großteil davon aus dem Tourismus“, informiert AMS-Liezen-Leiter Helge Röder.

Allerdings ist der Arbeitskräftemangel wieder spürbar



Erfreuliches gibt es auch vom Stellenmarkt zu berichten, wo das Angebot der Jobs weiter steigt. 1.440 Stellen und 281 Lehrstellen stehen im Bezirk zur Verfügung. „Mit der Entspannung bei den Arbeitslosenzahlen und dem Anstieg der offenen Stellen macht sich nun auch wieder ein Arbeitskräftemangel stärker bemerkbar“, so Röder. Deshalb wird die Intensität bei den Schulungen zurückgefahren und der Schwerpunkt liegt wieder in der Vermittlung.

Trotzdem bleibt Qualifizierung ein wichtiges Instrument, um der Verfestigung von Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken und um Fachkräfte zu qualifizieren. „Wir werden deshalb in den nächsten Monaten weiterhin mit gezielter Schulung das vorhandene Arbeitskräftepotenzial für die heimische Wirtschaft ausbilden“, betont Röder.

Appell zur Nutzung der Förderangebote



Weiters sollen Fördermodelle wie die Aktion Sprungbrett der Bundesregierung die Integration von Arbeitsuchenden in den Arbeitsmarkt unterstützen. Nachdem die Arbeitslosenzahlen in den letzten Wochen wieder so rasant zurückgegangen sind, gilt es diese Angebote zu nutzen. „Ich appelliere an die Betriebe auch ältere oder langzeitarbeitslose Personen eine Chance zu geben und unsere Förderangebote zu nutzen“, betont Röder.

Arbeitsmarktdaten aus dem Bezirk Liezen

Ende Mai waren insgesamt 1.680 Personen arbeitsuchend vorgemerkt. Das bedeutet einen Rückgang um 53,6 Prozent. Die Zahl der Schulungsteilnehmer befindet sich mit 366 Personen über dem Vorjahresniveau (+18,8 Prozent). Insgesamt (Arbeitslose und Personen in Schulung) sind aktuell 2.046 Personen beim AMS Liezen gemeldet. Aktuell verfügen rund 500 Personen über eine Einstellzusage und werden in den nächsten Wochen die Arbeit wieder aufnehmen.