Ab Samstag wird der Vollbetrieb zwischen Unzmarkt und Tamsweg wieder aufgenommen.

MURAU. "Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk gibt es für die Fahrgäste", schreiben die Verantwortlichen der Steiermärkischen Landesbahnen in einer Presseaussendung. Bereits ab Samstag, 21. Dezember, kann die Murtalbahn ihren Vollbetrieb zwischen Murau und Tamsweg wieder aufnehmen. Die Strecke wurde bei einem Unwetter Ende November schwer beschädigt.

Einsatz

"Durch den unermüdlichen und engagierten Einsatz aller an der Wiederherstellung der Infrastruktur Beteiligten kann die Strecke früher als geplant wieder in Betrieb genommen werden", heißt es. Der erste Zug fährt am Samstag von Tamsweg nach Murau und weiter nach Unzmarkt. Es gilt bereits der neue Fahrplan. Der Takt bleibt bis auf kleine Anpassungen unverändert.

Schäden

Bei der Katastrophe im November wurden die Gleise der Murtalbahn an zwölf Stellen über mehrere Kilometer verteilt von Überschwemmungen, Vermurungen und Unterspülungen beschädigt. Mitarbeiter der Landesbahnen und externe Firmen mussten mit schweren Geräten zur Wiederherstellung der Infrastruktur ausrücken. "Besondere Herausforderungen waren die Massen an Geröll und Erdmaterial".

Die Gleise mussten in mühevoller Arbeit wieder aufgebaut werden.

Wiederherstellung

Die Gleise mussten teilweise völlig neu aufgebaut, befestigt und Schutzdämme errichtet werden. "Mit vereinten Kräften konnten wir unser Ziel erreichen und nun bereits vor Weihnachten den planmäßigen Betrieb auf der gesamten Strecke wieder aufnehmen", freut sich Ronald Kiss, Direktor der Landesbahnen.

Arbeiten gehen weiter

Trotz des Erfolgs gehen die Arbeiten weiter, wie bei den Landesbahnen betont wird: "Der ursprüngliche Zustand ist noch nicht wiederhergestellt, weil einzelne Arbeiten witterungsbedingt erst in den wärmeren Monaten möglich sind." Bei niedrigen Temperaturen könnten Folgeschäden auftreten, deshalb werde es regelmäßig Begehungen und Vermessungen entlang der Strecke geben.

Keine Auswirkungen

Für die Fahrgäste sollte das aber keine Auswirkungen mehr haben. An Werktagen sind zwischen 400 und 500 Personen mit der Murtalbahn unterwegs. "Durch einen gut geplanten Schienenersatzverkehr konnten wir die Auswirkungen für unsere Kunden möglichst gering halten, dennoch gilt ihnen ein großes Dankeschön für ihre Geduld und für das aufgebrachte Verständnis in den letzten Wochen", sagt Gerhard Harer, Geschäftsführer der Steiermarkbahn und Bus GmbH.

