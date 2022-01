Am letzten Tag vor dem Abflug nach Peking trainierten Anna Gasser und Clemens Millauer noch am Kreischberg.

KREISCHBERG. Die Snowboarder sind am Kreischberg gern gesehene Gäste - gleiches gilt natürlich auch für die Nachbarn aus Kärnten. Deshalb war am Wochenende die Freude gleich doppelt so groß am Parade-Schiberg, als Österreichs Snowboard-Aushängeschild Anna Gasser zu Besuch war. Die Kärntnerin holte sich gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Clemens Millauer den Feinschliff für die Olympischen Spiele.

Kurz vor dem Abflug

Gasser und Millauer sind die Medaillenhoffnungen der österreichischen Freestyler für Peking. "Anna und Clemens haben in den letzten Wochen oft am Kreischberg-Airbag trainiert, selbst am letzten Tag vor dem Abflug haben sie hier noch ein paar Trainingssprünge gemacht", freuen sich die Kreischberg-Geschäftsführer Karl Fussi und Reinhard Kargl, die bei Olympia mit dem gesamten Team die Daumen drücken.

Letzte Spiele

Der Lande-Airbag am Kreischberg wurde vor vier Jahren zum ersten Mal installiert und dient seither vielen Freestylern als perfekter Trainings-Stützpunkt. Anna Gasser ist auch deshalb zum Stammgast am Kreischberg geworden, hat dort viele Trainingsstunden absolviert und Erfolge in Weltcup-Bewerben gefeiert. Für die 30-Jährige werden die Spiele in Peking vermutlich die letzten ihrer Karriere sein. Übrigens: Auch vor vier Jahren hat Gasser bereits am Kreischberg trainiert - und dann gab es bekanntlich Gold in Pyeongchang ...

"Olympia 2022 werden meine letzten Spiele"

